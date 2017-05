Buôn Ma Thuột mở thầu công khai dự án đường Mai Thị Lựu

Liên quan tới quá trình đấu thầu cho dự án xây dựng đường Mai Thị Lựu, UBND thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định là không ưu ái, thiên vị cho bất cứ nhà thầu nào. Gói thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Mở thầu công khai

Theo kế hoạch, vào ngày 25/5/2017, UBND thành phố Buôn Ma Thuột mở thầu công khai gói thầu xây dựng đường chiến lược Mai Thị Lựu. Xây dựng đường chiến lược - đường Mai Thị Lựu thuộc Dự án phát triển các thành phố loại II, được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư năm 2009 và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2013.

Đây là dự án lớn và sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Việt Nam với tổng nguồn vốn là 72.576.372.000 đồng (chưa bao gồm chi phí đền bù) và được giao cho Ban quản lý các dự án thành phố Buôn Ma Thuột làm đại diện chủ đầu tư.

Đường Phạm Hùng được làm cách đây 8 năm và đến nay vẫn là một trong những con đường đẹp của thành phố.

Theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Hợp phần BMT3: Xây dựng đường chiến lược – Đường Mai Thị Lựu thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, gói thầu xây lắp được Lựa chọn theo Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

UBND thành phố giao cho Ban quản lý các dự án thành phố làm đại diện chủ đầu tư triển khai thực hiện. Các trình tự thực hiện lựa chọn nhà thầu được Ban quản lý các dự án thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện theo quy định của pháp luật. Hồ sơ mời thầu đã được ADB chấp thuận (do dự án có vốn nước ngoài)

Đại diện chủ đầu tư đã thông báo công khai trên Báo Đấu thầu số 73 - Thứ 2 ngày 24/4/2017 về việc mời các đơn vị có năng lực tham gia đấu thầu dự án này. Tính đến thời điểm trước 9 giờ ngày 25/5/2017, đã có 29 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia mua hồ sơ mời thầu. Việc công bố phê duyệt dự án, thông báo mời thầu, tổ chức đấu thầu, đều do Ban quản lý các dự án thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện.

Hồ sơ mở thầu được diễn ra công khai, minh bạch có sự tham gia của các nhà thầu và các thành phần được mời như: Đại diện tư vấn PMIS – ông Gregory Lawrence ThoMas - Chuyên gia IEC; Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng; Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị của UBND thành phố; đại diện Công an thành phố Buôn Ma Thuột; Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk (Có mời nhưng không tham dự).

Liên quan tới quá trình đấu thầu cho dự án xây dựng đường Mai Thị Lựu, trao đổi với báo chí, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: "Hiện nay tổ chuyên gia đấu thầu đang tiến hành xét thầu theo qui định. Sau khi xét thầu xong, sẽ được công bố công khai theo quy định của Luật đấu thầu. UBND thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định là không ưu ái, thiên vị cho bất cứ nhà thầu nào. Gói thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về tiêu chí lựa nhà thầu cho dự án đã được quy định trong hồ sơ mời thầu đã được ADB chấp thuận và chủ đầu tư phê duyệt".

Thu hút doanh nghiệp uy tín tham gia

Trong số 29 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia mua hồ sơ thầu, Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam được đánh giá là một trong những nhà thầu có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai một số công trình trước đó tại Buôn Ma Thuật.

Công ty Hoàng Nam là doanh nghiệp đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.

Liên quan tới một dự án do Công ty Hoàng Nam thực hiện, dự án đường Phạm Hùng được làm cách đây 8 năm và đến nay vẫn là một trong những con đường đẹp của thành phố.

Trước một số phản ánh về quá trình thi công dự án Phạm Hùng, chị Nguyễn Thị Bình ở đường Phạm Hồng Thái cho biết: “Nhà tôi ở trục đường Phạm Hồng Thái. Trước kia, việc làm đường thì có bao giờ không ảnh hưởng đến các hộ dân. Chả cứ riêng trục đường này, mà ở đâu cũng vậy. Nhưng người dân chúng tôi hiểu chứ, chả có ai thắc mắc gì đâu. Quan trọng là từ khi có trục đường này, đi lại cũng thuận tiện mà nhà cửa, cảnh quan cũng khang trang hơn nhiều”.

Thực tế, Công ty Hoàng Nam là doanh nghiệp đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. Đây là doanh nghiệp mạnh không chỉ ở Đắc Lắc, mà còn nổi tiếng ở Tây Nguyên với những dự án như Gói thầu số 1, Gói thầu 2a, Gói thầu 2b, Gói thầu số 6 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14), đoạn Km 1793+600 (Km734+600 QL14) - Km 1824+00 (Km765+00), tỉnh Đắc Nông, theo hình thức hợp đồng BOT.

Gói thầu số 2 và Gói thầu số 6 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắc Lắc và tỉnh Đắc Nông theo nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Gói thầu số 9: Xây lắp đoạn tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc...

Nguyên Diệp