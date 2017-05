Cay bầu Đức, ông Tuấn "con" lôi Công Phượng, Tuấn Anh vào cuộc

Tưởng như HLV Hoàng Anh Tuấn giữ im lặng sau những phát biểu đầy công kích của bầu Đức, nhưng cuối cùng ông thầy người Khánh Hoà đã "tung chưởng" tới bến, nhiếc móc HAGL, lứa Công Phượng, Xuân Trường, T

Trả lời giới truyền thông, HLV Hoàng Anh Tuấn đáp trả bầu Đức: “Này các ông, tôi vừa dự World Cup, nghĩa là đang ở trên đỉnh đấy nhé, còn các ông ở đâu? Các ông hãy nhìn lại xem mình đã thất bại như thế nào?”.

HLV Hoàng Anh Tuấn phản đòn trước lời chê bai của bầu Đức

Đây chính là câu trả lời của ông Tuấn “con”, sau khi bị bầu Đức chê bai: “Nên phải xem lại mình đang ở đâu. Chúng ta đi World Cup không phải là hơn Thái Lan, mà do may mắn. Tuấn không phải là HLV tốt. Tốt thì phải chứng minh bằng thành tích, so với HLV Huỳnh Đức, Hữu Thắng thì cách xa quá…”.

Theo bầu Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn không đóng góp gì nhiều ở đội tuyển U20 Việt Nam. Nguyên nhân U20 Việt Nam thi đấu hay vì có được các cầu thủ giỏi của các lò Viettel, Hà Nội và HAGL.

Nhà cầm quân người Khánh Hoà tỏ ra nóng mặt với nhận xét này: “Suốt chặng đường vừa qua, tôi đã phải tìm cách để vượt qua những trở ngại ngu ngốc dành cho mình như thế nào. Trong khi đó lẽ ra tôi chỉ phải dồn toàn thời gian, tâm sức cho bóng đá”.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phản công, chê lứa gà nòi của bầu Đức: “Về lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... thì tôi nghĩ, chúng ta rất khó kỳ vọng vào một thế hệ gọi là tài năng nhưng thực tế là thế hệ ấy vừa cùng CLB của mình trải qua 3 năm liên tiếp đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng V-League.

Thủ quân đội tuyển Việt Nam- "gà cưng" của bầu Đức như Công Phượng chỉ là sản phẩm nhào nặn của giới truyền thông?

Nếu chỉ cần đá đẹp mà không cần đến kết quả, thành tích thì đấy là bóng đá nghiệp dư. Đã nói đến bóng đá chuyên nghiệp, dù muốn hay không muốn cũng phải nói đến thành tích chứ.

Còn với cầu thủ U20 Việt Nam, chắc chắn rồi một vài người trong số họ sẽ là tài năng thực thụ. Tôi muốn nhấn mạnh, sẽ là những tài năng thực thụ, chứ không phải những tài năng do truyền thông nhào nặn nên”.

Đại Nam