“Dẫu là sao hạng A, chảnh chọe hay đi muộn cũng là tự giết mình”

Diễn viên Yan My sống ở TP HCM đã hơn 4 năm, thời gian đầu cô rất nhớ nhà, nhớ đến nỗi tối nào cũng khóc. Khi mới vào Nam, Yan My thuê căn phòng trọ nhỏ hẹp ở xa trung tâm, bạn bè thì ít vì bản thân Yan My không phải là người dễ dàng chia sẻ với người khác nên thường im lặng và gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Yan My và mẹ.

Hành trang vào Nam lập nghiệp của Yan My là một vài bộ phim truyền hình mà điển hình thời điểm đó là phim "13 nữ tử tù", đóng cùng với diễn viên Thu Quỳnh, Lương Giang, Huyền Trang,...

Khi mới vào TP HCM, vì rất cô đơn, nhớ mẹ và anh trai vô cùng nên cô đã rửa rất nhiều ảnh. Cô treo và dán khắp nơi trong nhà để cảm thấy quanh mình luôn có người thân.

Yan My rửa rất nhiều ảnh vì nhớ nhà.

Đến giờ “gia tài” của Yan My là hơn 1.000 bức ảnh được rửa. Cô coi đó là kho báu, mỗi khi nhớ nhà lại mang ra xem. Chỉ cần nhìn thấy ảnh của gia đình mình mà Yan My lại như có động lực hơn. Bất cứ lúc nào trong túi của Yan My cũng có những bức ảnh cả gia đình hay ảnh với mẹ.

Trải qua một khóa học trình diễn thời trang nên Yan My đã có những kĩ năng cơ bản trên sàn catwalk, cô nhận được nhiều lời mời diễn show, đặc biệt là những show diễn về áo dài, do có gương mặt xinh nhẹ nhàng và cách làm việc nghiêm túc.

Nữ diễn viên “Biển đời giông tố” được biết đến nhiều hơn 2 năm qua nhờ tài năng diễn xuất cùng cơ may khi lấn chân vào showbiz một cách dễ dàng. Đến nay, cô có hàng chục vai diễn lớn nhỏ trên truyền hình như: “Con trai, con gái”, “Zippo mù tạt và em”, “Sóng gió gia đình”…, Đặc biệt cô đã đánh dấu tên tuổi mình với vai diễn trong bộ phim đạt Cánh diều vàng - “Biệt thự Pensee”. Yan My cũng xuất hiện cùng hình ảnh nhẹ nhàng trên MV các ca sĩ: Khắc Việt, Tuấn Hưng, Tim, Ngô Kiến Huy…

Yan My hoàn toàn không dùng đồ hiệu, thu nhập từ đóng phim, quay quảng cáo cô đều dành dụm đưa mẹ để sửa nhà rồi chắt bóp mua một căn hộ nhỏ tại TP HCM để không phải thuê nhà. Yan My nói: "Toàn bộ số tiền cát xê có được, tôi gửi về Hà Nội cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả nhưng mẹ có mấy khi dùng vào tiền của con khi không có việc lớn đâu. Mẹ vẫn mãi là người đàn bà luôn tằn tiện, lo lắng cho các con của mình".

Trong công việc, Yan My không bao giờ đến muộn dù phải di chuyển hoàn toàn bằng đi xe bus hay xe ôm.

Những ai từng làm việc với Yan My thì đều rất yên tâm là cô không bao giờ đến muộn dù phải di chuyển hoàn toàn bằng đi xe bus hay xe ôm, đó cũng chính là một trong những yếu tố giúp Yan My trụ vững trong TP HCM và được đạo diễn cũng như các bầu show yêu mến.

Hiện tại, Yan My đang tham gia dự án phim “Hồ sơ lửa” dài 1.000 tập của Đạo diễn Dũng Nghệ cùng NSƯT Chí Trung, diễn viên Trương Thế Vinh, Top 8 Hoa hậu Trái Đất Nam Em, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 Phan Thị Mơ,…

Sự chảnh chọe dường như không có trong từ điển của Yan My, cô cho biết, bản thân mình cũng như mẹ và anh trai đều phải tự phấn đấu từ bàn tay trắng nên rất trân trọng những gì có được. Ai cũng có một cá tính riêng nhưng đừng bao giờ làm nó ảnh hưởng đến tập thể.

“Dẫu là sao hạng A, chảnh chọe hay đi muộn cũng là tự giết mình. Có thể hôm nay bạn là ngôi sao nhưng ngày mai sẽ không ai biết đến bạn nữa vì ngôi sao mỗi ngày một nhiều. Không nên để cho người đối diện ác cảm với mình vì những thứ vỏ bên ngoài”, cô bày tỏ quan điểm.

Yan My khoe vẻ trẻ trung, thanh tân

