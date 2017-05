An ninh châu Á-Thái Bình Dương: Vấn đề "nóng" tại Đối thoại Shangri-La

Chỉ còn hai ngày nữa, Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Singapore với sự tham dự của các bộ trưởng và quan chức cao cấp quốc phòng từ khoảng 50 nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ phát biểu tổng quát về chính sách của Washington đối với châu Á - Thái Bình Dương.

Các chuyên gia dự đoán vấn đề an ninh sẽ là nội dung chính được đưa ra bàn thảo tại diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực này, với trọng tâm là cách thức để duy trì trật tự dựa trên việc tuân thủ các luật lệ quốc tế.

An ninh được thắt chặt tại Đối thoại Shangri-La 2017 (Ảnh: SCMP)

Biển Đông dự kiến nằm trong chương trình nghị sự

Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ ở tại London (Anh), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La, cho biết diễn đàn an ninh năm nay sẽ tập trung thảo luận các chủ đề Mỹ và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Duy trì trật tự trong khu vực dựa trên các quy định; Thách thức mới đối với quản lý khủng hoảng ở châu Á-Thái Bình Dương; Thay đổi địa chính trị và chính sách quốc phòng; Xây dựng nền tảng chung về an ninh khu vực và Các mối đe dọa toàn cầu.

Theo ông Tim Huxley - Giám đốc điều hành khu vực châu Á của IISS - diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La 2017 sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình an ninh trong khu vực, trong đó thách thức lớn nhất là tìm ra giải pháp hiệu quả để đảm bảo được an ninh dựa trên luật lệ quốc tế tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Các tranh chấp trên Biển Đông nhiều khả năng vẫn nằm trong nội dung của Đối thoại Shangri-La năm nay, giống những gì đã diễn ra tại sự kiện này năm ngoái.

Một vấn đề khác cũng thu hút sự quan tâm của diễn đàn Đối thoại Shangri-La 16 là tác động của những những sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà chính quyền mới ở Mỹ đang theo đuổi. Cho tới nay, chiến lược của Washington nhằm duy trì an ninh tại khu vực này chưa thực sự rõ ràng. Bên cạnh đó, vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh khu vực.

Mối đe dọa từ các nhóm khủng bố và cực đoan cũng không nằm ngoài chương trình nghị sự chính của các nhà lãnh đạo tại Đối thoại Shangri-La 16. Gần đây, những vụ tấn công khủng bố tại Indonesia, tình hình an ninh bất ổn nghiêm trọng tại miền nam Philippines, các vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu đã khiến các nước phải nhìn nhận nghiêm túc và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó với các nguy cơ tấn công khủng bố và tình trạng mất an ninh.

Chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương

Theo kế hoạch, Thủ tướng Australia Malcom Turnbull sẽ phát biểu dẫn đề trong buổi khai mạc Đối thoại Shangri-La 16 vào ngày 2/6 tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis dự kiến sẽ phát biểu tổng quát về chính sách của Washington đối với châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ làm nóng các chương trình nghị sự của Đối thoại Shangri-La 16, vấn đề an ninh cũng được nước chủ nhà Singapore đặc biệt lưu ý nhằm đảm bảo an toàn cho các phái đoàn tham dự sự kiện này. Trong ngày diễn ra Đối thoại Shangri-La 16 (2-4/6), các khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La sẽ được kiểm soát an ninh đặc biệt nghiêm ngặt, nhiều tuyến đường bị phong tỏa.

Cảnh sát địa phương ngày 30/5 ra tuyên bố yêu cầu người dân tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của các nhân viên an ninh tại các trạm kiểm soát. Tuyên bố cũng nêu rõ những người cố tình vi phạm sẽ phải đối mặt với những mức hình phạt nghiêm khắc.

Trong suốt thời gian diễn ra Đối thoại Shangri-La 16, những người đi xe máy không được phép đi vào các tuyến đường xung quanh khách sạn Shangri-La, đặc biệt là các đường Anderson và Orange Grove. Người dân cũng được khuyến cáo giao thông sẽ di chuyển chậm hơn thường lệ trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

Khách tới khách sạn Shangri-La trong thời gian này được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi chung xe bởi bãi đỗ xe của khách sạn Shangri-La sẽ bị hạn chế và kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Các hoạt động như sử dụng máy bay không người lái, thả diều… đều bị cấm tuyệt đối.

Nhật Minh