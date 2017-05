60% câu hỏi trong đề thi THPT quốc gia 2017 ở mức cơ bản

Đề thi THPT quốc gia 2017 sẽ được sắp xếp từ câu hỏi dễ đến khó, 60% kiến thức trong đề ở mức cơ bản.

Ngày 31/5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đề thi THPT quốc gia 2017 có nội dung trong chương trình phổ thông, chủ yếu ở lớp 12. Đề ra theo hướng đánh giá năng lực người học như tăng cường vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu. Câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó để tạo thuận lợi cho học sinh trong khi làm bài.

"Ít nhất 60% câu hỏi trong đề thi ở mức độ kiến thức cơ bản để phục vụ mục tiêu tốt nghiệp THPT. Các câu còn lại đáp ứng mục tiêu phân hóa ở các mức độ, để phục vụ mục tiêu tuyển sinh vào hệ thống các trường đại học, cao đẳng", ông Trinh nói.

Lãnh đạo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định, học sinh có thể yên tâm ôn tập bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12, không học tủ, học lệch, học thêm tràn lan là làm được đề thi này.

Lịch thi THPT quốc gia 2017.

2017 là năm đầu tiên trừ Ngữ văn các môn khác đều thi trắc nghiệm. Mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề riêng. Khối lượng đề thi là rất lớn. Riêng cụm thi của Hà Nội sẽ cần tới 77.000 đề thi tự luận, 400.000 đề thi trắc nghiệm.

Để đảm công tác in sao đề được an toàn, chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương chọn địa điểm in sao với 3 vòng độc lập, cách ly, đáp ứng yêu cầu bảo mật, ăn, ở, in sao đề thi, phòng chống cháy nổ. Qua các đợt kiểm tra vừa qua, ông Trinh cho biết, các địa phương đã có phương án chuẩn bị rất chi tiết, cẩn thận, từ máy móc in ấn đến cán bộ tham gia làm nhiệm vụ. Địa điểm lưu trữ đề thi, bài thi sẽ được bảo vệ 24/24h trong ngày với sự có mặt của công an, trưởng điểm thi và lực lượng bảo vệ điểm thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ diễn ra tại 63 cụm thi trong cả nước, mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách một cụm thi. Tuy nhiên, để công tác tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo kết quả thi chính xác, các trường đại học, cao đẳng sẽ tham gia phối hợp tại địa phương.

Ở khâu coi thi, trong mỗi phòng thi sẽ có một cán bộ là giáo viên THPT của tỉnh và một cán bộ giảng viên trường đại học, cao đẳng làm giám thị. Tại mỗi điểm thi sẽ có một cán bộ đến từ trường đại học, cao đẳng làm phó điểm thi.

Trong khâu chấm thi cũng có sự tham gia của cán bộ, giảng viên trường đại học, cao đẳng. Lãnh đạo trường đại học, cao đẳng sư phạm làm phó ban chấm thi.

Từ ngày 21/6, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra và kéo dài trong 2,5 ngày. Có 5 bài thi gồm 3 bài độc lập Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 2 bài tổ hợp là Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên. Trong đó chỉ Ngữ văn thi tự luận, còn lại thi trắc nghiệm. Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi 3 bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp; điểm bài nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trừ Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm. Năm nay, khoảng 860.000 thí sinh sẽ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm (thấp hơn năm ngoái khoảng 17.000). Trong đó hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao hơn năm trước 5%. Về việc chọn lựa bài thi, hơn 410.000 thí sinh chọn bài tổ hợp Khoa học xã hội, chiếm 48%. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là 37%.

Quỳnh Trang