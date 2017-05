Mỹ vạch giới hạn đỏ: 55 km Al-Tanf

Nguy cơ một cuộc đụng độ giữa Nga-Syria và liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu vì Deir Ezzor rất dễ xảy ra…

Nếu như có một câu hỏi đặt ra là trên chiến trường Syria-Iraq hiện nay ở đâu có một cuộc đối đầu khốc liệt, nguy hiểm nhất… thì câu trả lời không phải là Raqqa, Mosul hay Đông Aleppo mà là Al-Tanf.

Al-Tanf là một ngôi làng nằm gần ngã 3 biên giới Syria-Jordan-Iraq trên con đường cao tốc Damascus-Baghdad. Tại đây có một căn cứ huấn luyện của Mỹ, Anh, Na Uy… huấn luyện lực lượng mặt đất của họ là FAS và một số nhóm khác.

Mỹ, Anh… muốn sử dụng lực lượng này tạo ra một vùng đệm chạy dọc theo biên giới Syria-Jordan và Syria-Iraq. Trong đó, Al-Tanf coi như là một trung tâm chỉ huy vùng đệm. Ý đồ, mục đích của vùng đệm này chúng ta đã hiểu qua các bài phân tích trước.

Al-Tanf - khu vực nguy hiểm nhất trên chiến trường Syria-Iraq

Thực ra về mức độ khốc liệt thì không thấm vào đâu so với các trận chiến tại phía Đông Aleppo hoặc Deir Ezzor hay Raqqa vì tại khu vực này lực lượng mặt đất của liên minh chống IS rất mỏng so với quân chính phủ, nhưng thế trận ở đây quyết định thành bại tại Deir Ezzor

Deir Ezzor rốt cuộc là vùng đất như là một “miếng bánh Syria” ngon nhất, giá trị nhất. Đây là mỏ vàng đen lớn nhất mà chính quyền Syria phải có nó để khắc phục hậu quả chiến tranh, trong khi các thế lực bên ngoài thèm muốn, là lý do chính cho các trò chơi địa chính trị, quân sự… của họ.

Giải phóng hoàn toàn tỉnh lỵ Deir Ezzor của chính phủ Assad và chiếm giữ Deir-Ezzor của lực lượng liên minh Mỹ trở thành một cuộc đụng độ chiến lược khốc liệt. Do đó sẽ kéo theo sự đối đầu trực tiếp về quân sự giữa Nga và Mỹ trở thành một nguy cơ chiến tranh thế giới lần 3.

Ngày 18/5, Liên minh chống IS của Mỹ bất ngờ không kích vào lực lượng chính phủ đang hành quân về hướng biên giới Syria-Iraq với lý do quân Assad “tiếp xúc quá gần” lực lượng của liên minh Mỹ. Đó là đòn cảnh báo đầu tiên cho Assad vì an ninh của vùng đệm mà Mỹ muốn tạo ra.

Liên minh Mỹ còn đe tiếp nếu Mỹ cảm thấy an ninh liên minh bị nguy hiểm thì sẽ không kích tiếp…

Tuy nhiên, bất chấp cánh cáo và đe dọa của Mỹ, quân chính phủ Assad được sự hỗ trợ của VKS Nga tiếp tục mở hướng tấn công mãnh liệt giải phóng hàng ngàn km vuông tại vùng biên giới Syria-Jordan…

Về phía liên minh Mỹ, từ ngày 26-29/5, đang nỗ lực ngăn chặn chính phủ Syria khôi phục lại quyền kiểm soát biên giới với Syria và Iraq. Từ 26/5, các nhóm chiến binh do Hoa Kỳ hậu thuẫn, còn được gọi là Quân đội Tự do Syria (FSA), đã liên tục tấn công quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các đồng minh của họ gần khu vực Zaza, khu bảo tồn Zuluf và trục đường cao tốc Damascus-Baghdad (đoạn Zaza-Al-Tanf)

Tuy nhiên, các đòn phản công của FSA đều bị SAA, NDF đánh bại dễ dàng đã chứng tỏ phiến quân do Mỹ hậu thuẫn, huấn luyện từ căn cứ Al-Tanf không phải là đối thủ của SAA và lực lượng NDF, dù được Mỹ trực tiếp hỗ trợ bằng máy bay không người lái…

Tình hình Al-Tanf bị thất thủ là chắc chắn, chỉ là vấn đề thời gian đã buộc Mỹ dùng máy bay rải truyền đơn đe dọa và cảnh báo quân chính phủ phải rút khỏi Zaza và không được đến gần Al-Tanf 55 km. Đây được coi như một vạch đỏ mà vượt qua thì Liên minh Mỹ sẽ tấn công trực tiếp…

Truyền đơn của Mỹ cảnh báo quân Assad không được đến gần Al-Tanf trong khoảng cách 55 km và rút khỏi Zaza.

Quân Assad có tuân thủ trước cảnh cáo của Mỹ?

Về lý thì cảnh cáo của Mỹ là phi lý, phi pháp và do đó không thể chấp nhận được. Al-Tanf là lãnh thổ của Syria. Không những thế Al-Tanf là nơi FSA xuất phát tấn công vào quân Assad thì chính quyền nước Cộng hòa Ả Rập Syria có quyền thực thi pháp luật trên đó…

Vậy chính quyền Assad có tiếp tục bất chấp cảnh cáo của Mỹ, tấn công giải phóng Al-Tanf không?

Trước hết phải nói đến lợi thế của Assad khi tại Iraq, lực lượng PMU (thân Iran và không chịu sự chỉ huy của chính phủ Iraq như bài viết trước đã nói) đã đang đánh chiếm thành trì của IS tại Al-Baaj cách biên giới Syria 36 km, đã hỗ trợ mạnh đến quyết tâm của Assad trong việc làm chủ biên giới Syria-Iraq.

Tiếp theo, Tổng thống Assad, ngoài việc sử dụng phần lớn NDF và lực lượng dân quân người Shitte thì cũng đang điều động Lữ đoàn 800 Vệ binh Cộng hòa, một lữ đoàn được trang bị vũ khí hiện đại nhất trong SAA triển khai tại Duluf.

Việc triển khai Lữ đoàn 800 đã cho thấy Assad không từ bỏ nỗ lực khôi phục lại quyền kiểm soát khu vực biên giới (tức là phá tan vùng đệm của Mỹ) và sẵn sàng đối đầu với lực lượng liên quân Mỹ trong mọi tình huống xảy ra.

Khả năng là Assad và Bộ tham mưu liên quân Nga-Syria-Iran sẽ không tấn công vào Al-Tanf, nhưng sẽ thực hiện chiến thuật để đưa Al-Tanf thành “nồi hầm”. Với lực lượng đông vượt trội, họ sẽ chỉ bao vây để tránh Mỹ tấn công trực tiếp, nhưng sử dụng lực lượng còn lại phát triển quanh Al-Tanf theo hướng biên giới Iraq.

Nếu quân Assad tác chiến theo kiểu này thì Mỹ rất khó khăn khi đưa ra quyết định không kích lần thứ 2, bởi vì không kích vào quân Assad lần nữa có nghĩa là quân Assad không còn gì phải giữ khi bị tấn công và do đó, một số lính đặc biệt, chuyên gia cố vấn của Mỹ, Anh, Na Uy tại căn cứ Al-Tanf không phải là quá mạnh để ngăn cản quân Assad.

VKS Nga sẽ không tham gia vào khi Không quân Mỹ và Liên minh chống IS tấn công, thay vào đó quân Assad có đủ trang bị về hệ thống phòng không để đối đầu với cuộc không kích… Không chỉ lữ đoàn 800 Vệ binh cộng hòa mà đã xuất hiện những vũ khí mới lạ của Nga tại khu vực phía Đông Nam Syria.

Đến đây là việc của quân đội Assad và không quân liên minh Mỹ là lính Mỹ, Anh thứ thiệt, là con chim ưng nhà trời Mỹ. Họ phải đối đầu với nhau và không phải dễ dàng như các con chim ưng Mỹ tung hoành trên bầu trời Libya, Iraq năm xưa…

Theo Lê Ngọc Thống

Đất Việt