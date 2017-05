HLV Lê Thụy Hải: “HLV Hoàng Anh Tuấn gặp may mới vào được World Cup”

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho rằng một trong những yếu tố giúp U20 Việt Nam vào tới vòng chung kết U20 World Cup là gặp may mắn vòng loại giải vô địch châu Á 2016, đồng thời HLV Hoàng Anh Tuấn có những tính toán sai trên đất Hàn Quốc.

“Nói thẳng ra chúng ta đã gặp nhiều may mắn ở giải vô địch châu Á năm ngoái để giành vé vào World Cup. Trong bóng đá, yếu tố may mắn rất cần, nhưng ta không thể may mắn được mãi. Thực tế đã cho thấy, U20 Việt Nam thiếu một chút may mắn ở World Cup nên họ không thể giành những kết quả mong muốn”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng U20 Việt Nam đã không còn gặp may ở World Cup

Về chuyên môn, cựu HLV CLB B.Bình Dương vẫn nhấn mạnh chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu nhồi thể lực mà quên đi là phải tập kỹ-chiến thuật nhiều hơn là một phương pháp không đúng. Bóng đá Việt Nam khi ra sân chơi thế giới không thể dùng sức mà phải bằng cái đầu.

Điều đáng khen ngợi nhất là tâm thế vào trận của U20 Việt Nam rất tốt. Các cầu thủ thi đấu tự tin, dám đá với các đối thủ mạnh.

Chiến lược gia người Hà Đông cho rằng không nên nói quá nhiều về thành tích nữa, bởi ngay từ đầu mục đích tham dự giải của U20 Việt Nam là thể hiện hình ảnh đẹp của mình với bạn bè thế giới.

“Tôi nghĩ rằng việc U20 Việt Nam vào tới World Cup là vinh dự, tự hào lắm rồi. Việc lá quốc kỳ Việt Nam tung bay ở đấu trường lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi trẻ là điều không dễ làm được.

Việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện được tinh thần thi đấu quyết tâm, vì màu cờ sắc áo của mình, thế thôi là tuyệt vời rồi, chứ đừng ảo tưởng và hy vọng vào điều gì đó cao xa”, HLV Lê Thuỵ Hải nhấn mạnh.

Cuối cùng, ông Hải mong là chiến tích lịch sử của U20 Việt Nam sẽ là động lực, tiền đề để bóng đá Việt Nam phát triển, để tương lai sẽ có nhiều đội bóng nữa tham dự World Cup.

Thùy Anh