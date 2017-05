Tranh chấp hàng rào, cụ ông 76 tuổi nghi nổ súng bắn chết hàng xóm

Thấy em trai mâu thuẫn với hàng xóm về việc xây dựng hàng rào, cụ ông 76 tuổi nghi đã rút súng bắn chết đối thủ rồi bỏ trốn.

Chiều 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP HCM), nghi can dùng súng bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt (39 tuổi, ngụ xã An Phú, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h trưa 30/5, anh Kiệt cùng với một số công nhân đang xây hàng rào tại khu đất ở ấp Phú Thuận (xã An Phú, thị xã Bến Cát) thì có ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, ngụ cùng xã) đến ngăn cản không cho xây dựng dẫn đến giữa anh Kiệt và ông Minh xảy ra cãi vã.

Cùng thời điểm, cụ ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP HCM, anh trai ông Minh) chạy xe máy áp sát anh Kiệt rồi bất ngờ rút súng dí sát vào đầu anh Kiệt siết cò. Bị trúng đạn, anh Kiệt gục ngay tại chỗ. Nghi can Để dùng súng đe dọa những người xung quanh rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Bến Cát và Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường, điều tra vụ việc, đồng thời truy bắt nghi can Nguyễn Văn Để.

Theo gia đình nạn nhân, trước đây anh Kiệt từng là cán bộ giao thông nông thôn ở xã Phú An, sau đó, anh chuyển công tác làm tại Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát.

Nguyên nhân vụ việc được cho là có liên quan đến vụ tranh chấp đất đai từ lúc nạn nhân còn làm cán bộ giao thông nông thôn.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

