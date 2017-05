Nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C trong ngày Tết thiếu nhi 1/6

Từ ngày 1/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 1/6, Bắc Bộ và miền Trung xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (30/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Mường La (Sơn La) 36.6 độ C.

Dự báo hôm nay (31/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Khu vực Hà Nội, hôm nay (31/5) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C; từ ngày 1/6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Cảnh báo: Từ chiều tối và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

