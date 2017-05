Tiếp tục truy tố Hoa hậu Phương Nga tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố Hoa hậu Phương Nga tội danh lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng.

Chiều 30/5, thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1988, quê Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 22/6 sắp tới.

Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 8/2016.

Theo nội dung cáo trạng từng truy tố Phương Nga, Hoa hậu này có mối quan hệ khá thân thiết với một doanh nhân tại quận 7 là ông Mỹ. Được biết, người này kinh doanh ở khá nhiều mảng khác nhau, trong đó có bất động sản.

Sau một thời gian quen biết, Nga cho ông Mỹ biết mình có nhiều mối quan hệ và có thể mua được nhà rẻ hơn giá thị trường nhiều lần.

Sau khi “tư vấn” cho doanh nhân này, Nga được chuyển 6 tỷ đồng để mua “giúp” một căn nhà ở quận 5, TPHCM. Sau một thời gian, Nga báo lại ngôi nhà này đã bị người khác mua trước nên tiếp tục “tư vấn” ông Mỹ qua mua một căn nhà khác ở quận 2 trị giá 20 tỷ đồng nhưng chỉ cần bỏ ra 16,5 tỷ đồng. Tin tưởng, doanh nhân này tiếp tục chuyển số tiền mà Nga yêu cầu.

Một lần nữa Nga thất hẹn với nhiều lý do bịa đặt. Hoa hậu người Việt tại Nga lại muốn giới thiệu một căn nhà khác ở quận 1 với giá trị tương đương và được ông Mỹ đồng ý. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, Nga tìm cách lánh mặt, chặn liên lạc dù nhà chưa bàn giao cho ông Mỹ.

Tiền mất, nhà không có nên nạn nhân tố giác với cơ quan chức năng. Hoa hậu Phương Nga bị bắt vào tháng 3/2015. Phương Nga và đồng phạm bị Viện Kiểm sát truy tố theo khoản 4 điều 139 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử ngày 21/9/2016, Nga khai nhận rằng số tiền 16,5 tỷ đồng ông Mỹ chuyển cho mình không phải để mua nhà mà là chi trả cho hợp đồng “quan hệ tình cảm” giữa 2 người trong 7 năm. Cả hai bắt đầu mối quan hệ này (có hợp đồng, Nga có in dấu vân tay) vào năm 2012. Cả hai giữ mối quan hệ tình cảm nói trên đến năm 2015 thì chấm dứt vì xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ đòi tiền lại.

Trả lời tại tòa, ông Mỹ khẳng định chỉ có mối quan hệ làm ăn với Nga, việc chuyển 16,5 tỷ đồng là để mua nhà. Nhưng khi hỏi về những ngôi nhà Nga giới thiệu cho ông mua thì ông không biết, có căn ông chỉ biết vị trí của nó thông qua… Google Maps (bản đồ tìm kiếm trên mạng - PV). Ông Mỹ giải thích là vì quá tin tưởng Nga nên không đi xem nhà.

Lời khai về “hợp đồng tình dục” (bị cáo Dung cho biết đã xem và cho biết tên hợp đồng này) của Nga là tình tiết mới, khác với lời khai của ông Mỹ, nội dung vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX cho trả hồ sơ, điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết này.

Công an TPHCM đã đề nghị Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hỗ trợ xác định chủ sở hữu email được cho là gửi các tin nhắn về “hợp đồng tình dục” trên. Kết quả xác định, địa chỉ email này là của… Google. Do đó, C50 đề nghị liên hệ qua Interpol để nhờ Google hỗ trợ.

Sau đó, Công an TPHCM đã ra kết luận sau quá trình bổ sung là không chứng minh được có “hợp đồng tình cảm” trên. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục truy tố Hoa hậu Phương Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuân Duy