Say xỉn, người đàn ông thoát y gây náo loạn đường phố Sài Gòn

Người đàn ông khoảng 50 tuổi có dấu hiệu say xỉn, đã thoát y, đuổi đánh người và chặn xe, gây náo loạn đường phố.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 30/5 trên đường Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, gây náo loạn con đường này.

Theo đó, vào thời điểm trên, người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi nhậu với 1 người phụ nữ trong quán ở số 286 đường Chu Văn An. Theo bà T chủ quán, trong lúc nhậu, người đàn ông này đã lớn tiếng chửi bới, gây mất ồn ào.

Người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, thoát y gây náo loạn đường phố

Bà T bực mình, đến gần thông báo sẽ không bán cho người đàn ông trên và nói sẽ tính tiền. Tuy nhiên, người đàn ông có dấu hiệu say xỉn không đồng ý, thậm chí còn sang bàn bên cạnh gây sự, đuổi đánh 1 người khác.

...và chặn xe ô tô trên đường

Bất ngờ, người đàn ông trên 50 tuổi lao ra đường, cởi bỏ hết quần áo, chặn xe ô tô, xe gắn máy các loại. Người này dùng quần áo quất vào nhưng người đang lưu thông trên đường. Vụ việc gây ồn ào cả con đường, có nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Nhận tin báo, công an phường và lực lượng địa phương có mặt. Ban đầu, công an khuyên nhủ người đàn ông mặt quần áo và không được gây rối; tuy nhiên ông này không tuân thủ, tiếp tục có những hành động quái gở, nằm giữa đường la ó. Cuối cùng lực lượng công an buộc phải khống chế, áp giải người đàn ông về trụ sở công an để làm việc.

Linh An - Văn Châu