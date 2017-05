3 nhu cầu thật trong cơn sốt đất ảo tại TP HCM

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, đằng sau cơn sốt đất ảo ở các quận, huyện vùng ven Sài Gòn vừa qua có không ít những nhu cầu thật.

Tại buổi tọa đàm Giải mã cơn sốt đất TP HCM, trong khi nhiều chuyên gia lo ngại về hệ lụy khó lường của cơn sốt ảo, ông Hiển cho rằng cần nhìn thẳng vào thực tế là các giao dịch thực tế đã diễn ra và trong cơn sốt ảo vẫn tồn tại nhiều giá trị thật. Bên cạnh những người mua đất nền để xây nhà an cư, thị trường xuất hiện hàng loạt các nhu cầu thật gồm: đầu tư, tìm kênh trú ẩn an toàn và tích lũy tài sản rất lớn của người dân.

Nhu cầu đầu tư sinh lời cao

Ông Hiển đánh giá, trong giai đoạn 2015-2016 và những tháng đầu năm 2017, bất động sản liền thổ, đặc biệt là đất nền được xem như kênh đầu tư thời thượng. Hiệu suất sinh lời của phân khúc này khá lý tưởng, đạt trung bình 15-20% mỗi năm, thậm chí cao hơn. Vòng quay của dòng tiền đổ vào đất nền cũng nhanh hơn do thanh khoản tăng cao.

Trên thực tế, đất nền dễ đầu tư và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các kênh tài chính khác: vàng, USD, chứng khoán, gửi ngân hàng. Cụ thể, vàng và USD hiện nay không cho lợi nhuận cao, chứng khoán cần có kiến thức và phải theo dõi thường xuyên, gửi ngân hàng lãi suất ngày càng thấp dần. Do không có nhiều sự lựa chọn trong khi nhu cầu đầu tư quá lớn, các dòng tiền nhàn rỗi đã đua nhau đổ vào săn đất. Dù thời gian qua đất nền đã tăng giá mạnh và bị đánh giá là sốt ảo, nhưng trong cơn sốt đó, nhu cầu đầu tư là có thật. Chính cơn khát săn tìm kênh đầu tư siêu lợi nhuận đã thôi thúc người dân tìm đến đất nền, bất chấp giá ngày đắt.

Trong cơn sốt đất ảo tại TP HCM vẫn tồn tại nhiều nhu cầu thật. Ảnh: Vũ Lê

Nhu cầu tìm kênh trú ẩn an toàn

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển giải thích, để tránh trượt giá (mất giá đồng tiền), những người nắm giữ dòng vốn nhàn rỗi đã chọn cách đơn giản là bỏ tiền vào đất. Với nhu cầu này, người mua đất không đặt nặng mục tiêu đầu tư, chỉ thuần túy là tìm kênh trú ẩn để bảo toàn dòng vốn. Khi chuyển hóa từ tiền thành tài sản đất đai, dòng vốn này có ưu điểm là giảm thiểu tối đa rủi ro bị mất giá. Trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường bất động sản, với chu kỳ càng kéo dài, khả năng bảo toàn vốn bằng đất luôn đạt mức lý tưởng nhất. Do đó, trong cơn sốt ảo vừa qua, nhóm khách hàng mua đất vì nhu cầu tìm kênh trú ẩn an toàn của họ là thật.

Nhu cầu tích lũy tài sản

Ông Hiển nhận xét, mua đất làm của để dành là một hình thức tích lũy tài sản truyền thống của người Việt. Trong cơn sốt đất vùng ven tại TP HCM vừa qua, một số vị trí có thể đã bị đẩy lên giá trị ảo, nhưng nhu cầu tích lũy tài sản thúc đẩy các giao dịch thành công là thật.

Chuyên gia này phân tích, hãy làm một bài so sánh, lẽ ra các căn hộ có giá vừa túi tiền, kết nối giao thông thuận tiện, dịch vụ tiện ích đầy đủ là nơi thích hợp cho nhu cầu an cư (để ở), nhà đầu tư có thể mua để cho thuê đồng thời tích lũy tài sản. Thế nhưng, vì sao người dân vẫn đổ xô săn đất nền? Câu trả lời là đất nền chứng minh được đây là sự lựa chọn lâu dài và có tính ổn định cao. Bên cạnh đó, sản phẩm căn hộ cần củng cố thêm sức hấp dẫn bằng cách không ngừng cải tiến để thuyết phục người mua. Ông Hiển nhận xét, chừng nào thị trường vẫn thiếu kênh đầu tư đáp ứng các nhu cầu tích lũy tài sản, tìm kênh trú ẩn an toàn và đầu tư sinh lời cao, thì chừng đó khó tránh khỏi kịch bản sốt đất.

Vũ Lê