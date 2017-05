Đón đầu Core i9, MSI giới thiệu "liền tù tì" 5 bo mạch chủ siêu khủng, siêu đẹp

Game thủ chúng ta sắp có những tính năng độc đáo và hữu dụng trên bo mạch chủ X299 SLI Plus.

Trong khuôn khổ sự kiện Computex 2017 tại Đài Bắc, Trung Quốc khai mạc vào sáng nay, MSI sẽ giới thiệu tới thị trường đội quân hoàn chỉnh của bo mạch chủ thế hệ mới X299, trong đó đa phần là các model thuộc họ Enthusiast, Performance và Arsenal Gaming đa dạng sự lựa chọn cho các game thủ, người chơi máy tính và cả các modder. Bên cạnh đó, những nhà làm nội dung và dân chuyên nghiệp cũng có những tính năng độc đáo và hữu dụng trên bo mạch chủ X299 SLI Plus.

X299 Gaming M7 ACK

Là chiếc bo mạch chủ siêu cấp nằm trong dải sản phẩm M Series thuộc dòng Enthusiast. X299 Gaming M7 kế thừa danh tiếng của những người đàn anh của mình. Đây là sản phẩm được thiết kế dành cho những game thủ cao cấp và những người đam mê vi tính cần có nhiều hơn cả một máy tính hiệu suất cao. Được trang bị tới 10 phase DigitALL cao cấp, định lượng tải và MSI Turbo Socket hứa hẹn sẽ đem lại nhiều quyền lực hơn cho những người thích ép xung.

Bên cạnh hiệu năng đỉnh cao của Gaming M7 thì bo mạch chủ này cũng được trang bị những tính năng hấp dẫn dành cho game thủ. Đầu tiên phải kể đến lớp giáp mới dành cho các SSD M.2 được cải tiến mang tên M.2 Shield FROZR. Lần này các tấm tản nhiệt cho SSD M.2 sẽ liền mạch với tản PCH, có độ dày tương đương và hứa hẹn khả năng tản nhiêt tốt hơn loại shield cũ mà hãng đang sử dụng.

Không bỏ rơi mảng âm thanh, MSI cho ra mắt Audio Boost 4 Pro với 2 chip xử lý tín hiệu Audio HD và một Amplifier mini cho phép PC có khả năng vừa chơi nhạc trên tai nghe và đồng thời trên cả loa với chất lượng tuyệt hảo. Đối với mảng thiết bị mạng, MSI hợp tác với Rivet để trang bị hệ thống Killer Double Shot PRO trên bo mạch chủ của X299 Gaming M7 với 2 cổng Killer E2500 Ethernet và 1 Wifi adapter Killer 1535. Trong khi các nội dung số có thể được khai thác một cách nhanh và mạnh trên wifi thì đường truyền trên cổng LAN sẽ chỉ ưu tiên cho game mà thôi.

Sẽ thật là thiếu sót nếu như các tính năng tùy biến trên Gaming M7 bị bỏ qua. Để phục vụ các modder và người chơi PC một cách toàn diện hơn, MSI trang bị cho bo mạch chủ này hệ thống LED Mystic Light RGB với 16,8 triệu màu cùng 17 hiệu ứng trên các tấm chắn và heatsink. Khá nhiều những khu vực dành riêng cho những thiết bị trang trí từ máy in 3D như ốp cầu Sli, tăng khả năng sáng tạo của các Modder hơn nữa.

X299 GAMING PRO CARBON AC

Khả năng tùy biến không giới hạn cùng với những tính năng độc quyền, dòng bo mạch chủ nổi tiếng Ganing Pro Carbon sẽ lại gây xôn xao một lần nữa ở Computex kì này. MSI là bo mạch chủ đầu tiên trên thế giới cho phép người dùng thay thế tấm ốp heatsink và bộ phụ kiện hỗ trợ sản phẩm in 3D kết hợp với Mystic Light RGB LED. Đây đúng là một sản phẩm trong mơ của các modder.

Được biết thêm, X299 Gaming Pro Carbon cũng được trang bị 10 phase nguồn DigitALL cao cấp, cùng những tính năng giống như Gaming M7 bao gồm Loadline Calibration và Turbo Socket bên cạnh đó là sự góp mặt của 2 Titanium Chockes 2 mang để khả năng ép xung đầy uy lực. M.2 Shield v2 cũng là điểm nhấn trên X299 Gaming Pro Carbon với những cải tiến hơn so với phiên bản trước hứa hẹn sẽ tăng khả năng tản nhiệt để SSD vận hành hết công suất của mình mà không lo bị nóng.

X299 Tomahawk

Sản phẩm đỉnh đám Tomahawk suốt trong thời gian ra mắt Kabylake, đạt giải thưởng danh giá về thiết kế công nghệ iF 2017. Nay thiết kế Arsenal Gaming này đã trở lại trên X299, ngầu hơn và mạnh hơn. Lấy cảm hứng từ những cỗ xe tăng trên chiếng trường, X299 Tomahawk khoe mẽ sức mạnh của mình với thép không rỉ trên heatsink, kết hợp với thiết kế lớp giáp thép. X299 Tomahawk của MSI tự tin khi bất bại khi đối đầu trước mọi tựa game.

X299 Tomahawk cũng được trang bị M.2 Shield FROZR như Gaming M7 giúp ổn định tốc độ và tăng tuổi thọ của M.2 SSD bằng cách giảm nhiệt độ vận hành của thiết bị này xuống . Người dùng X299 Tomahawk đã có thể sử dụng USB Type C ngay ở mặt trước của máy tính, thay thế cho những USB Tye A cổ điển đã sắp đi đến cuối vòng đời của mình. Là một sản phẩm dành cho game thủ, không thể không nhắc đến tính anwng VR Boost và VR readiness tăng cường những trải nghiệm qua không gian thực tế ảo. Audio Boost 4 và sự kết hợp của phần mềm Nahimic 2 sẽ mang lại những trải nghiệm âm thanh cao cấp đến người dùng.

X299 SLI Plus

Thuộc dòng bo mạch chủ chuyên nghiệp dành cho máy dành cho công việc, X299 Sli Plus được thiết kế để đem lại hiệu năng trong quá trình làm việc kéo dài. Là sự kế thừa của X99A Sli Plus, bo mạch chủ thuộc thế hẹ mới này mang trong mình những phase nguồn cao cấp nhất cùng linh kiện bề bỉ được sử dụng trong quân sự tạo nên một chiếc Sli Plus mạnh mẽ và dẻo dai nhất chúng ta từng thấy.

Là sản phẩm dành cho công việc nên X299 Sli Plus không hào nhoáng như những người anh em ở trên, nhưng không phải vì thế mà X299 Sli Plus tỏ ra kém cỏi. Bo mạch chủ vẫn được trang bị Dual Intel Lan tăng cường khả năng truyền dữ liệu, giảm gánh nặng cho CPU trên một đường LAN cố định. Khả năng chống chịu 15kV đem lại cho X299 Sli Plus miễn nhiễm với những trận sét đánh hay chập hệ thống điện.

MSI còn mang đến cho X299 Sli Plus tính năng bảo vệ hệ thống, chỉ với tính năng này, mọi lần khởi động X299 Sli Plus đều trơn tru và mắc ít lỗi liên quan đến bo mạch chủ nhất. Turbo U.2 và Twin Turbo M.2 với giáp thép được dùng trên Sli Plus để tăng cường tốc độ và bảo vệ các SSD M.2 được vận hành ổn định nhất. DDR4 Boost giúp tăng tính tương thích và ổn định của các thanh RAM trên hệ thống X299 Sli Plus. Đây đúng là một chiếc bo mạch chủ đáng mơ ước cho các hệ thống Workstation.

Các tính năng chung trên X299 của MSI

Như đã đưa tin trước đây USB 3.1 gen 2 được trang bị trên toàn bộ các bo mạch chủ X299 của MSI đem lại thói quen truyền dữ liệu mới nhanh hơn và mạnh hơn. Với sự góp mặt của chip điều khiển ASMedia 3142, MSI Light USB của MSI tăng hiệu suất truyền dữ liệu từ 950MB/s lên đến 1140 MB/s, tốc độ truyền dữ liệu trên mỗi thiết bị USB có thể đạt đến 8 Gbps.