Từ chối nhậu, một ngư phủ bị đâm chết

Thu mua cá xong, Dễ rủ ông Nhơn nhậu nhưng ông Nhơn từ chối và dẫn đến cãi vã. Trong lúc thiếu kìm chế, Dễ đã đâm ông Nhơn thủng phổi dẫn đến tử vong.

Chiều 30/5, ông Lê Minh Tạo, Trưởng Công an xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, tại xã đảo vừa xảy ra vụ án mạng làm một ngư phủ thiệt mạng. Trưa nay, lực lượng công an xã đang đưa thi thể nạn nhân vào đất liền và bàn giao nghi can cho Công an tỉnh.

Mặc dù ông Nhơn được các y bác sĩ ở Bệnh xá Quân dân y cứu chữa tận tình nhưng ông Nhơn không qua khỏi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 29/5, ngư phủ Nguyễn Văn Dễ (31 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) ở trên một tàu thu mua cá neo đậu gần đảo Thổ Châu, cách bờ khoảng 200m rủ anh Trần Tấn Nhơn (44 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) nhậu chung nhưng anh Nhơn từ chối dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc thiếu kìm chế, Dễ dùng dao nhọn đâm ông Nhơn thủng phổi. Nạn nhân được cấp cứu tại trạm y tế xã (còn gọi là Bệnh xã Quân dân y) nhưng đến 8h ngày 30/5 thì đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng này.

Nguyễn Hành