Bạn có tin: Thiếu Iốt sẽ dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp

Nhờ chế độ dinh dưỡng phong phú acid amin có tên lecithin, rối loạn chức năng tuyến giáp có tỷ lệ rất thấp ở Nhật, trong khi ở nước ta lại chiếm tỷ lệ khá cao. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Thống kê kết quả khám sức khỏe ở Tp. HCM của 200 phụ nữ trong độ tuổi 30 – 50 cho thấy không dưới 70% trong số đó than phiền vì mau mệt khi gắng sức, hụt hơi khi nói lâu, chóng mặt khi đổi tư thế, đau đầu khi ngồi trước máy vi tính chưa đến một giờ … Với quan điểm vừa định kiến lại thêm tượng hình, 4/5 trong số họ đinh ninh đó là những dấu hiệu của bệnh tim. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Kết quả siêu âm và xét nghiệm sinh hóa của nhóm đối tượng nêu trên cho thấy 90% các mệnh phụ hay “mệt tim” đồng thời là nạn nhân của rối loạn chức năng tuyến giáp gắn liền với thiếu iốt. Thiếu khoáng tố này dù trẻ hay già, mảnh mai hay béo phì, dù nhược hay cường tuyến giáp, trái tim của nạn nhân đều mệt, hoặc vì đập quá chậm, hoặc đập quá nhanh, hoặc tệ hơn nữa, loạn nhịp khi cảm xúc!

Chương trình họp mặt bệnh nhân và giao lưu y học “Làm sao phòng tránh ung thư và Vì sao đừng thiếu Iod”

Đáng nói là, theo kết quả nghiên cứu ở đại học Hamburg, CHLB Đức, tỷ lệ thiếu máu cơ tim ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh giảm thấy rõ ở nhóm đối tượng được điều chỉnh chức năng tuyến giáp. Đó cũng chính là lý do vì sao càng lúc càng có nhiều thầy thuốc trở về với kinh nghiệm của y học dân gian để tìm phương án thông qua ngõ tuyến giáp để phòng ngừa bệnh tim mạch cho phụ nữ khi bước vào khúc quanh của cuộc đời.

Chính vì thế mà phụ nữ một mặt cần được tầm soát bệnh tuyến giáp định kỳ. Mặt khác, tất cả đối tượng phải đồng hành với stress, kể cả trẻ con, người rối loạn kinh nguyệt, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi đã được phát hiện thiểu năng tuyến giáp nên khó ngủ, sợ lạnh, trầm uất, đau cơ… cần được bổ sung khoáng tố iốt. Nếu tưởng bệnh do thiếu ăn thì sai. Bằng chứng là phần lớn nạn nhân đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn thiếu iốt vì tuyến giáp xài sạch khoáng tố này khi phải tăng năng suất nhằm cung ứng nội tiết tố để đáp ứng nhu cầu bội tăng của gia chủ ngày đêm quá stress. Đó là lý do tại sao nhiều bà, nhiều cô khi khám siêu âm được phát hiện là phình tuyến giáp do tế bào tuyến giáp hình bụng làm việc ngoài giờ nhưng lại thiếu iốt trầm trọng!

Có bệnh nặng tất nhiên phải dùng thuốc. Tuy nhiên, cách khéo nhất làm sao để tuyến giáp đang ngon trớn đừng “hết pin giữa đường”. Giải pháp rất gần trong tầm tay nếu nhìn qua đảo Phù Tang để thừa kế kinh nghiệm của y học dân gian trên đất nước một thời nổi tiếng nhờ Samurai. Nhờ chế độ dinh dưỡng dồi dào rong biển, và đậu hủ non phong phú acid amin có tên lecithin, rối loạn chức năng tuyến giáp có tỷ lệ rất thấp ở Nhật. Ngược lại, theo cảnh báo liên tục của ngành y tế xứ mình, bệnh do thiếu iốt đang và sẽ chiếm tỷ lệ rất cao ở nước ta, cho dù dân mình có món nước mắm. Tình trạng này sở dĩ bộc phát trong thời gian gần đây vì stress ở xứ mình là món thặng dư khiến tuyến giáp phải “rồ ga” ngày đêm. Hậu quả là cho dù có đủ nhưng xài quá lớn sẽ dẫn đến hao hụt và cách tốt nhất là bổ sung ngay để đón đầu stress, thay vì rượt đuổi, vì có may mắn đuổi kịp vẫn chậm chân ít bước. Bệnh hoạn chỉ chực chờ có thế mà thôi!

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng trao đổi cùng Tổng giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam ông Kajiwara Junichi trong buổi Hội thảo

Đó là lý do tại sao Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, từ nhận thức món ăn ngon càng tốt hơn nhiều nếu nên thuốc, đã mang đến người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền với rong biển WAKAME. Đó cũng là lời giải thích của kết quả nghiên cứu cho thấy rối loạn chức năng tuyến giáp đánh giá theo tiêu chí khách quan bằng xét nghiệm sinh hóa như TSH, T3, T4 được cải thiện thấy rõ ở người áp dụng chế độ dinh dưỡng mỗi tuần 2-3 lần có tô mì WAKAME thơm phức trên bàn ăn.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng, Cố Vấn Y Khoa của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam.