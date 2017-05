5 án tử cho đường dây ma túy 294 bánh heroin

Số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán là cực kỳ lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. HĐXX đã dành 5 án tử hình cho các “chân rết” của đường dây ma túy xuyên Việt này.

Phiên tòa xét xử Phan Đình Tuấn và đồng bọn mua bán 294 bánh heroin

Ngày 30/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với Phan Đình Tuấn (SN 1971, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) và đồng bọn ra xét xử. Hiện, Phan Đình Tuấn đang "gánh" trên mình một bản án tử hình vì hành vi mua bán trái phép 110 bánh heroin.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Tuấn và đồng bọn tham gia mua bán tổng cộng 294 bánh heroin từ Lào về Nghệ An rồi mang vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Các bị cáo trong đường dây 294 bánh heroin trước vành móng ngựa

Hồi 16h ngày 15/2/2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sự Cơ (SN 1983, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) có hành vi vận chuyển 60 bánh heroin. Từ lời khai của Hồ Sự Cơ, cơ quan chức năng bắt Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Tòn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ Lào về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, số ma túy trên được Phan Đình Tuấn thuê Hồ Sự Cơ nhận từ Phan Thanh Tòn mang vào Đồng Nai giao Vũ Thành Trung (SN 1964, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) với số tiền công 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa ma túy về đến khu vực cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) thì Hồ Sự Cơ bị công an phát hiện và bắt giữ.

Hồ Sự Cơ tại phiên tòa

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, vào tháng 11-12/2013, dù đang chấp hành bản án 10 năm về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” tại trại giam Đông Sơn (Quảng Bình) sau đó được chuyển về trại giam Bình Điền (Thừa Thiên – Huế), Phan Đình Tuấn 3 lần điện thoại nói Cơ đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự đưa vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần Tuấn trả cho Cơ 100 triệu đồng. Số tiền bán ma túy, Cơ mang về bàn giao cho hai người con của người tình là Nguyễn Thị Hương (SN 1968, trú tại Tp Vinh, Nghệ An).

Cũng trong tháng 11/2013, từ trong trại giam Bình Điền, Phan Đình Tuấn 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) đến ngã ba Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhận 82 bánh heroin từ Phan Văn Sự mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần Tuấn trả cho Thắng 3.000 USD. Số tiền bán ma túy cho Trung được Thắng giao cho Nguyễn Thị Hương như chỉ đạo của Tuấn.

Nguyễn Thị Hương - người tình của ông trùm Tuấn Lay bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội "Không tố giác tội phạm"

Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù. Theo chỉ đạo của Tuấn, Thắng nhận 50 bánh heroin từ Phan Văn Sự, giao cho Vũ Thành Trung đưa vào Đồng Nai bán cho Thái Văn Đình. Tuy nhiên, số tiền bán ma túy lần này bị đồng bọn của Đình cướp mất. Tuấn cùng Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Quốc Thắng và Vũ Thành Trung vào Sài Gòn tìm Thái Văn Đình để đòi lại tiền nhưng không tìm thấy. Do bị mất tiền nên Tuấn không trả công cho Thắng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Phan Đình Tuấn và Nguyễn Thị Hương có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Hương biết việc Tuấn mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí nhưng không tố giác với cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội.

Phan Đình Tuấn nói lời sau cùng, cảnh tỉnh những ai đang nuôi mộng làm giàu bằng ma túy

Các cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Phan Đình Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán trái phép 294 bánh heroin (tương đương hơn 1 tạ 2kg); Vũ Thành Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 162 bánh heroin (hơn 81,5kg); Hồ Sự Cơ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 162 bánh heron (gần 56,5kg); Nguyễn Quốc Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 60 bánh heroin (gần 46kg); Phan Thanh Tòn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 60 bánh heroin (gần 21kg); Nguyễn Thị Hương phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm.

Trong quá trình điều tra, Phan Văn Sự đã chết, cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sự. Đối với Thái Văn Đình, cơ quan điều tra đã bắt giữ để đấu tranh nhưng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Làm ăn thua lỗ, Vũ Thành Trung bước chân vào đường dây ma túy xuyên Việt để kiếm tiền trả nợ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn và bị cáo Cơ cho rằng, người đứng đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Thị Hương. Trong thời gian Tuấn thi hành án tại trại giam, vì Tuấn và Hương có tình cảm với nhau nên Tuấn giới thiệu mối bán heroin, đồng thời giới thiệu “đệ tử ruột” là Hồ Sự Cơ cho Hương để thiết lập đường dây ma túy này.

Trong vụ án này, Tuấn chỉ đóng vai trò là người giới thiệu mối hàng và nơi tiêu thụ cho Hương. Số tiền thu được từ các phi vụ mua bán ma túy cực lớn chảy về túi của Hương, Tuấn hoàn toàn không thu một đồng nào. Phan Đình Tuấn cho rằng, Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Thị Hương tội “Không tố giác tội phạm” là không đúng với hành vi phạm tội mà Hương đã thực hiện.

Các luật sư bào chữa cho Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng cũng đề nghị HĐXX xem xét vai trò, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương trong vụ án này để tránh bỏ sót người, lọt tội.

Nụ cười ngạo nghễ của ông trùm Tuấn Lay khi nhận bản án tử hình thứ 2

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và các chứng cứ khác của vụ án, HĐXX nhận định, Viện KSND tỉnh truy tố Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Hương tội “Không tố giác tội phạm” là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Mặc dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên, số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán là cực kỳ lớn, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng…, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng tử hình. Đối với tội “Không tố giác tội phạm”, Nguyễn Thị Hương bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Các bị cáo bị tuyên án tử cho biết sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn.

Hoàng Lam