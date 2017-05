Phạt hơn 300 triệu đồng đối với 6 xe chở than quá tải, cơi nới thùng

Do có hành vi chở quá tải trọng từ 50 đến 100% cùng với việc cơi nới thùng, 6 chiếc xe chở than thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco (trụ sở tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã bị xử phạt tới hơn 300 triệu đồng.

6 chiếc xe bị phạt tổng cộng hơn 300 triệu đồng do chở quá tải và cơi nới thùng

Tin từ CSGT, công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (30/5) cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco vì đã có hành vi phạm như: tự ý cải tạo kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất; giao phương tiện cho người làm công điều khiển để xảy ra hành vi vi phạm; đồng thời cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lái xe do có hành vi vi phạm, điều khiển xe ô tô lắp thùng xe có kích thước không đúng thiết kế của nhà sản xuất (cơi thành thêm 1,5m bằng sắt), tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50 đến 100%.

Từ những hành vi trên, CSGT đã ra quyết định xử phạt lái xe 6,9 triệu đồng/xe (bao gồm 2 lỗi, cơi nới thùng xe và chở quá tải); đồng thời xử phạt chủ xe là công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco 44 triệu đồng/xe (gồm 2 lỗi như trên). Tổng cộng mức tiền phạt là hơn 300 triệu đồng.

Các xe đều quá tải từ 50 đến 100%

CSGT cũng yêu cầu lái xe, chủ xe cắt tự tháo dỡ, cắt bỏ phần cơi nới, làm thay đổi kích thước, kết cấu thành thùng xe và đến cơ quan đăng kiểm cơ giới đường bộ kiểm tra, xác nhận đúng theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.

Riêng về số lượng than trên 6 chiếc xe chở quá tải, theo một lãnh đạo Phòng CSGT là thuộc Dự án An Lạc Viên do công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco thực hiện, công ty này đã được Bộ Công thương, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tận thu trong qua trình triển khai dự án. Thời điểm bị bắt giữ, 6 chiếc xe này đang vận chuyển than từ dự án xuống cảng nội bộ cùng nằm trên địa bàn huyện Hoành Bồ.

Như Dân Trí đã thông tin, vào khoảng 23h ngày 28/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT TT và Dẫn đoàn, công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một đoàn xe gồm 9 chiếc đang lưu thông theo hướng Hoành Bồ - Hạ Long có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 9 xe này đều chở một khối lượng than rất “khủng”. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe của 9 chiếc xe này đưa xe về Bến xe Bãi Cháy để xử lý. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển, một xe đã bỏ chạy, 2 xe lái xe lấy lý do bị hỏng nên chỉ có 6 chiếc xe chấp hành chạy về Bến xe Bãi Cháy.

Tại Bến xe, do các lái xe chưa xuất trình bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến phưuơng tiện cũng như hàng hóa nên Tổ công tác bước đầu tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa.

An Nhiên