Khách Trung Quốc tố bị vòi vĩnh ở sân bay, không chịu xuất cảnh

Cho rằng nhân viên sân bay Cam Ranh sách nhiễu, vòi tiền, 3 du khách Trung Quốc không chịu làm thủ tục xuất cảnh về nước, ngồi "ăn vạ" nhiều giờ.

Chiều 30/5, ông Nguyễn Quốc Trâm - Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa có cuộc hợp với các sở ngành liên quan xác minh việc nhóm khách Trung Quốc không chịu làm thủ tục xuất cảnh và tố bị nhân viên sân bay Cam Ranh vòi tiền.

Tối hôm trước, 3 khách Trung Quốc (2 phụ nữ và bé gái 6 tuổi) đang hoàn thành kiểm tra an ninh, đăng ký chuyến bay từ Cam Ranh đi Thành Đô (Trung Quốc). Bất ngờ, họ không làm thủ tục xuất cảnh, với lý do cho rằng nhân viên sân bay sách nhiễu, vòi tiền.

Họ từ chối mọi sự hỗ trợ và bị lỡ chuyến bay trong đêm. "Khách Trung Quốc ngồi vạ vật ở sân bay nhiều giờ và không bằng lòng lên chuyến bay nào", Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa nói và cho biết cán bộ của đơn vị đang túc trực tại sân bay để hỗ trợ 3 du khách này.

Qua kiểm tra camera an ninh, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Cục An ninh cửa khẩu - Bộ Công an) cho biết, nhóm khách làm thủ tục ở khu vực xuất cảnh 12 giây rồi quay ra. "Cán bộ không có động thái vòi tiền như họ phản ánh", lãnh đạo Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh khẳng định.

Hiện, 3 khách Trung Quốc vẫn "ăn vạ" ở sân bay và không chịu hợp tác. Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã báo cáo UBND tỉnh, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao... làm việc với các cơ quan chức năng Trung Quốc để giải quyết.

Xuân Ngọc