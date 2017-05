Đắng lòng game thủ bị bố vợ lấy đĩa game 1 triệu ra để kê máy giặt

Vì để sửa chiếc máy giặt bị lệch, nhạc phụ đại nhân đã sử dụng ngay chiếc đĩa game của cậu con rể mà không chút ngần ngại.

Mới đây, trên Reddit, một game thủ có tên GMSS đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình. Nguồn cơn bắt đầu từ 3 tháng trước, khi anh phát hiện ra chiếc đĩa chơi game The Witcher 3: Wild Hunt của mình không cánh mà bay. Sau khi tìm khắp nơi trong phòng mà vẫn không thấy, game thủ này quyết định đặt mua một chiếc đĩa khác. Mặc dù giá của nó không hề rẻ (lên đến 40$), tuy nhiên vì niềm đam mê sưu tập của mình, chàng game thủ này vẫn quyết định móc hầu bao để mua lại.

Ba tháng sau, trong một lần dọn nhà, GMSS mới giật mình khi phát hiện ra chiếc đĩa yêu quý của anh đang nằm dưới chân máy giặt. Hỏi mọi người trong nhà, anh mới biết người làm việc này chính là bố vợ của mình. Vì để sửa chiếc máy giặt bị lệch, nhạc phụ đại nhân đã sử dụng ngay chiếc đĩa game của cậu con rể mà không chút ngần ngại.

Đương nhiên, vì là người hâm mộ cuồng nhiệt của The Witcher, chàng game thủ của chúng ta không khỏi sót sa khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều game thủ trên Reddit. Thậm chí, nhiều người còn cho biết ở quốc gia của họ, việc bỏ 40$ ra để mua 1 đĩa game bản quyền là một điều cực kỳ khó khăn, vậy mà trong trường hợp này, cả một đống tiền như vậy chỉ để dùng “kê chân máy giặt”.

Nói đến The Witcher 3: Wild Hunt, đây là trò chơi đã nhận được 2 danh hiệu game hay nhất năm tại E3 2015 và The Game Awards. Tính đến tháng 6/2016, CD Projekt RED thông bào rằng doanh số của toàn bộ series The Witcher đã mốc 18 triệu bản. Thành tích ấn tượng này giúp nó trở thành một trong những series game bán chạy nhất mọi thời đại. Mới đây, người hâm mộ của The Witcher cũng nhận được thêm một tin vui khi tựa game này sẽ chính thức được chuyển thành phim. Dự án được thực hiệu bởi nhà sản xuất Netflix và sẽ lên sóng vào năm 2018.