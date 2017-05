Choáng với game mobile nhái The Witcher không biết xấu hổ, còn phát hành ở gần Việt Nam

Không quá ngạc nhiên khi mới đây, một hãng game của Đông Nam Á mang tên EyouGame đã "nhái" The Witcher dưới dạng game mobile trên Android và iOS và phát hành trên toàn thế giới

Như bạn đọc đã biết, dòng game The Witcher là sản phẩm của hãng CD Projekt RED đến từ Ba Lan. Sau khi ra mắt lần đầu vào tháng 10 năm 2007, The Witcher nhanh chóng gặt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Tiếp đó vào các năm 2011 và 2015, các phần tiếp theo của The Witcher lần lượt được ra đời với tên gọi Assassins of Kings và Wild Hunt.

Riêng với The Witcher 3: Wild Hunt , trò chơi đã nhận được 2 danh hiệu game hay nhất năm tại E3 2015 và The Game Awards. Tính đến tháng 6/2016, CD Projekt RED thông bào rằng doanh số của toàn bộ series The Witcher đã mốc 18 triệu bản. Thành tích ấn tượng này giúp nó trở thành một trong những series game bán chạy nhất mọi thời đại.

Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi mới đây, một hãng game của Đông Nam Á mang tên EyouGame đã "nhái" tựa game này dưới dạng game mobile trên Android và iOS và phát hành trên toàn thế giới. Mang tên là Witchers, tựa game MMO trên di động này không hề có bất kỳ sự nhượng quyền thương mại nào liên quan tới The Witcher của CD Projekt.

Được biết, tựa game di động Witchers sở hữu 3 class nhân vật với lối chơi vượt hầm ngục, PvP quy mô lớn và hệ thống đám cưới. Có thể thấy rằng, mặc dù tên là Witchers nhưng tựa game này từ hình ảnh cho tới nội dung game chẳng có chút gì khiến chúng ta gợi nhớ tới tựa game nổi tiếng The Witcher cả. Tuy nhiên, nếu là một người yêu thích MMORPG với lối chơi chặt chém đã tay thì tựa game nhái này cũng là sự lựa chọn không tồi chút nào.

Download: Android - iOS