Far Cry 5 vừa thông báo 1 tin khiến nhiều fan hâm mộ buồn lòng

Trong bối cảnh người người, nhà nhà đều mong chờ Far Cry 5, nhà phát hành Ubisoft lại vừa đưa ra một thông báo khiến nhiều fan hâm mộ phải buồn lòng.

Trong những ngày vừa qua, cái tên Far Cry 5 đã trở thành một trong những chủ đề hot nhất của cộng đồng game thủ thế giới. Với một loạt trailer và poster ấn tượng, không cần là một fan ruột của dòng Far Cry, bạn cũng muốn lập tức chơi ngay tựa game này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh người người, nhà nhà đều mong chờ Far Cry 5, nhà phát hành Ubisoft lại vừa đưa ra một thông báo khiến nhiều fan hâm mộ phải buồn lòng. Theo đó, phần chơi co-op trong Far Cry 5 không hỗ trợ khi offline. Như vậy, nếu muốn chơi game cùng bạn bè, người chơi buộc phải có kết nối internet. Điều này đồng nghĩa với việc nếu kết nối internet của bạn gặp vấn đề, bạn sẽ không có cách nào để tiếp tục chế độ chơi co-op với bạn bè. Đây có thể coi là một yếu tố khiến cho khả năng tương thích cộng đồng của Far Cry 5 bị hạn chế.

Về Far Cry 5, đây là phần tiếp theo của tựa game cùng tên được Ubisoft phát hành lần đầu vào năm 2004. Far Cry 5 sẽ được đặt trong bối cảnh hiện đại tại Montana, Mỹ, nơi nhân vật chính sẽ phải chiến đấu với một nhóm cuồng tín. Nội dung này có lẽ sẽ làm bạn liên tưởng đến Outlast II, tựa game kinh dị vừa ra mắt dịp đầu năm nay. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn như trong Outlast, FarCry 5 chắc chắn sẽ đề cao yếu tố hành động, bắn súng (một đặc điểm không thể bỏ qua của dòng game này).

Theo dự kiến, game sẽ được phát hành chính thức vào ngày 28/2/2018 trên ba nền tảng PS4, Xbox One và PC.