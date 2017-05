Ronan Keating tái hợp cùng Boyzone nhân dịp 25 năm thành lập

Nhóm nhạc Ireland hiện tại gồm 4 thành viên, gồm Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham và Shane Lynch.

Bốn thành viên của Boyzone hiện đang cùng nhau chuẩn bị cho những ca khúc mới để biểu diễn bên cạnh những bản hit đình đám đã làm nên tên tuổi của nhóm trong tour lưu diễn kỷ niệm bắt đầu khởi động từ cuối năm nay và sẽ kéo dài tới năm sau khi nhóm chính thức tròn 25 năm thành lập (1993-2018).

Chia sẻ trên trang mạng xã hội của nhóm, Boyzone báo tin vui tới các fan: “2018 sẽ chứng kiến Boyzone kỷ niệm 25 năm ngày thành lập! Đó là điều mà chúng tôi rất tự hào. Kế hoạch đã được ấp ủ với những ca khúc mới và nhiều buổi biểu diễn kéo dài trong suốt cả năm.

“Nhưng năm tới vẫn còn là một chặng đường dài phía trước và sợ rằng các fan không thể chờ đợi lâu, Boyzone sẽ bắt đầu chương trình lưu diễn với một số sự kiện đặc biệt diễn ra từ cuối mùa hè này”.

Mặc dù mỗi người đều có những chặng ưu tiên phát triển cho sự nghiệp ca hát solo của riêng mình, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên Boyzone vẫn rất tốt đẹp và họ vẫn thường cùng nhau đứng chung trên sân khấu như một “boyband” mỗi khi có dịp.

Thời kỳ hoàng kim của nhóm là ở chặng hoạt động thứ nhất, từ 1993 đến 2000. Sau đó là 7 năm tan rã. Đến 2007, họ tái hợp và định kỳ có những hoạt động chung theo phong cách của một “boyband”.

Hồi năm 2013, nhóm đã từng kỷ niệm 20 năm thành lập với một tour lưu diễn, nhưng tour lần này được Boyzone hứa hẹn là sẽ tổ chức đình đám hơn với chất riêng của nhóm được khắc họa sắc nét hơn, rất nhiều ý tưởng của các thành viên sẽ được hiện thực hóa.

Boyzone hồi đầu thành lập có 5 thành viên, cho tới giờ, vẫn không có sự biến động nào về mặt nhân sự trong nhóm. Ngoại trừ một câu chuyện buồn xảy ra vào năm 2009, thành viên Stephen Gately đột ngột qua đời vì bệnh lý tim mạch không được phát hiện kịp thời.

Ronan Keating - When You Say Nothing At All