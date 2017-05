Gần 1.600 thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên Lam Sơn

Theo đại diện Trung tâm Chống ngập TP, lý do tình hình ngập vẫn diễn biến phức tạp ở TPHCM dù năm nào cũng chống ngập là vì... các ban ngành khác. Chẳng hạn do kênh, cống bị lấn chiếm mà không ai khắc phục; đường mới làm xong cống nhưng do ngành giao thông quy hoạch cống nhỏ; do người dân xả rác làm tắc cống và do... trời mưa to quá!