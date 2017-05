Bộ trưởng Giao thông: Đường sắt Việt Nam đi từ hiện đại đến lạc hậu

Giai đoạn 2011-2015, đầu tư cho ngành đường sắt chỉ chiếm khoảng 3,18% trong tổng cơ cấu đầu tư của ngành giao thông, trong khi đường bộ là 88,89%.

Sáng 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi)

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian qua, lĩnh vực vận tải đường sắt không được quan tâm nhiều. "Việt Nam là một trong không nhiều nước sớm có hệ thống đường sắt hiện đại. Nhưng sau 100 năm thì đường sắt của chúng ta cứ kém dần đi và đến nay thì thực sự rất lạc hậu", ông Nghĩa nói và thông tin thêm, giai đoạn 2011-2015, đầu tư cho ngành đường sắt chỉ chiếm khoảng 3,18% trong tổng cơ cấu đầu tư của ngành giao thông, đường bộ là 88,89%.

"Năm 2016, chúng tôi báo cáo trong Hội nghị doanh nghiệp với Thủ tướng, vận tải đường sắt đối với hàng hoá chỉ còn 0,4%, đó là một trong những lý do dẫn đến chi phí vận tải của chúng ta rất cao so với thế giới", ông Nghĩa nói và cho rằng, thời gian tới cần phải phát huy được các phương thức vận tải lớn, chi phí thấp và đặc biệt là an toàn như đường sắt.

Đại biểu Đặng Hoàng Tuấn cho rằng nội dung chính sách phát triển đường sắt trong dự thảo Luật trình Quốc hội lần này cơ bản giống Luật Đường sắt 2005, trong khi các chính sách đó lâu nay chưa đi vào cuộc sống. Đơn cử, Luật 2005 quy định Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư kết cấu hạ tầng và vận tải đường sắt, nhưng đến nay, kết quả huy động xã hội hoá chưa đáng kể ngoại trừ một số toa xe, bãi hàng quy mô nhỏ.

"Tôi cho rằng chính sách đầu tư cần cụ thể hơn, phải quy định mức tối thiểu đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt và giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế, quyết định tỷ trọng đầu tư xây dựng đường sắt trong tổng mức đầu tư công cho ngành giao thông vận tải", ông Tuấn kiến nghị.

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Võ Đình Tín cũng cho rằng Luật đường sắt sau khi ban hành phải tạo động lực phát triển ngành một cách toàn diện. Do đó, phải có chính sách xã hội hoá mạnh mẽ, tạo cơ chế để Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới và nâng cấp đường sắt.

"Bên cạnh các đóng góp kinh tế - xã hội thông thường, một hệ thống đường sắt hiện đại sẽ góp phần xây dựng kinh tế quốc phòng và khu vực phòng thủ trên biển đảo", đại biểu Nguyễn Văn Chương nói và kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ cần có quyết tâm chiến lược để đặt nền móng vững vàng cho đường sắt phát triển.