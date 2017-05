Bảo hành 15 năm: Kymdan hướng đến quyền lợi người tiêu dùng

63 năm phát triển, 15 đặc tính ưu việt, xuất hàng đều đặn qua các quốc gia phát triển trong suốt hơn 20 năm qua - luôn minh bạch và tự tin với chất lượng sản phẩm của mình, kể từ ngày 3-5-2017, Kymdan kéo dài thời gian bảo hành nệm từ 10 năm lên 15 năm.

Là nhà sản xuất chân chính, không chỉ bán sản phẩm mà quan trọng là bán sự hài lòng, Kymdan mang đến những sản phẩm nệm làm từ 100% latex cao su thiên nhiên có độ cứng tối ưu nâng đỡ cột sống người nằm; luôn minh bạch trong chỉ tiêu chất lượng, công bố cụ thể các thông số kỹ thuật đồng thời áp dụng chính sách bảo hành công khai, rõ ràng và giữ đúng lời hứa.

Chế độ bảo hành là một trong những vấn đề được khách hàng lưu tâm, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua hàng nhằm tránh tình trạng nhà sản xuất quảng cáo không đúng sự thật, đưa ra chế độ bảo hành mập mờ, không trung thực, dẫn đến nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Dù điều kiện sử dụng nệm Kymdan tại thị trường Việt Nam vô cùng khắc nghiệt (bị thấm nước tiểu của trẻ em, thói quen sử dụng nệm để ngồi tiếp khách, đi, đứng, nhún nhảy trên nệm...), tuy nhiên, qua thực tế hơn 50 năm thực hiện công tác bảo hành, từ ngày 3-5-2017, Kymdan chính thức tăng thời gian bảo hành từ 10 năm lên 15 năm.

Các dòng sản phẩm nệm Kymdan Deluxe, nệm Kymdan Massage, nệm Kymdan Special Deluxe, nệm xếp Kymdan, nệm Kymdan Y tế, nệm Kymdan Deluxe Long Phụng được áp dụng bảo hành trong các trường hợp bị xẹp, lún, không đàn hồi (không phục hồi hoàn toàn về hình dạng và kích thước ban đầu sau khi đứng, nằm hay ngồi trên nệm trong suốt một thời gian dài); nệm bị chảy nhựa, bở mục (lão hóa).

Để có thể kéo dài thời gian bảo hành như thế, sản phẩm nệm Kymdan không chỉ sản xuất tại nhà máy công nghệ tiên tiến bậc nhất mà còn tuân thủ chế độ kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra. Công ty Kymdan đã không ngừng đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ; triển khai ứng dụng các thành tựu mới nhất về công nghệ kỹ thuật cao su thiên nhiên vào quy trình sản xuất; hợp tác với các chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình tại Úc để nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm có độ bền vượt trội, an toàn cho người sử dụng; thực hiện hàng ngàn thí nghiệm nhằm tăng độ bền kéo; nghiên cứu kháng vi khuẩn nhưng không sử dụng kháng sinh, không sử dụng chất sát trùng; nghiên cứu kháng nấm mốc nhưng không sử dụng chất diệt nấm… Công đoạn tinh khiết hóa mủ cao su luôn được thực hiện nhiều giai đoạn (lặp đi lặp lại) nhằm loại bỏ các chất độc hại và loại bỏ bớt mùi cao su. Những công đoạn trong quy trình sản xuất như: công đoạn bán tổng hợp polymer, công đoạn tăng thời gian nệm chịu đựng lão hóa chỉ sử dụng các hóa chất an toàn nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Nhật; tuyệt đối không sử dụng các hóa chất có nguy cơ gây ung thư hay các chất làm ung thư tiến triển.

Chất lượng của sản phẩm nệm Kymdan đã được minh chứng qua các chứng nhận, giải thưởng quốc tế trong suốt nhiều năm qua như chứng nhận sản phẩm kháng cháy do Cục Nội thất và Cách nhiệt bang California - Mỹ cấp; xác nhận sản phẩm an toàn, đạt chuẩn kháng cháy của Mỹ 16 CFR 1632 và 1633 từ tổ chức Bureau Veritas; khả năng kháng khuẩn và kháng nấm mốc (theo tiêu chuẩn JIS Z 2801 và JIS Z 2911:2010); chứng nhận là sản phẩm làm từ 100% cao su thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn an toàn từ tổ chức UL (Underwriters Laboratories)… Đây là những kỳ công giúp nâng cao giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, đồng thời là sự hãnh diện của một sản phẩm công nghiệp do chính người Việt Nam sáng tạo có chất lượng cao, xuất khẩu đến bất kỳ quốc gia nào có tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhập khẩu khắt khe nhất. Tuy nhiên, cũng vì thế mà giá thành sản phẩm tăng lên.

Chia sẻ về việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm mousse từ ngày 3-5-2017, đại diện Công ty Kymdan cho biết việc tăng giá chỉ nhằm bù đắp chi phí đầu tư nghiên cứu sản xuất chứ không nhằm gia tăng lợi nhuận, và sẽ cố gắng duy trì mức giá này trong nhiều năm tới.

Không chỉ tạo được chỗ đứng vững chắc ở thị trường trong nước mà còn được người tiêu dùng ngoài nước ưa chuộng, sản phẩm nệm Kymdan được xem là minh chứng cho quá trình xây dựng thành công thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm và chữ “tâm” với người tiêu dùng.

Phương Anh