Trung tâm Chống ngập lý giải vì sao “chống hoài vẫn ngập”

Theo đại diện Trung tâm Chống ngập TP, lý do tình hình ngập vẫn diễn biến phức tạp ở TPHCM dù năm nào cũng chống ngập là vì... các ban ngành khác. Chẳng hạn do kênh, cống bị lấn chiếm mà không ai khắc phục; đường mới làm xong cống nhưng do ngành giao thông quy hoạch cống nhỏ; do người dân xả rác làm tắc cống và do... trời mưa to quá!

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội tháng 5 của UBND TPHCM, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP – cho biết, mùa mưa năm nay đến sớm và gần như không có thời gian cách quãng với mùa mưa năm trước.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chấp ngập TP

“Đầu tháng 2 khi đi làm năm mới thì đã xuất hiện 3 trận mưa lớn liên tục. Do đó, mùa mưa 2017 và 2016 không có thời gian cách quãng. Trước Tết Nguyên đán mưa, sau Tết đi làm mưa 3 ngày liên tục”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong tháng 5 (tính đến 22/5) lượng mưa ở TPHCM đã vượt lượng mưa trung bình trong tháng 5 của nhiều năm trước khoảng 30%. Trong đó có trận mưa ngày 22/5 tương đối lớn gây ngập 22 tuyến đường. Có nhiều tuyến đường sau khi hết mưa khoảng hơn 2 tiếng mới hết ngập.

“Sau những trận mưa đó, trung tâm rà soát lại có những tuyến đường bị ngập thuộc diện đang xử lý trong kế hoạch 2016-2020. Còn những tuyến đường ngập do rác phải huy động lực lượng đông để vớt rác. Ngoài ra, có những tuyến cống ngập do rác chứ không phải do năng lực thoát nước”, ông Dũng giải thích.

Cũng theo ông Dũng, cuối năm 2016 nhiều đoàn công tác của lãnh đạo TP đi thị sát các điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước và chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, cho đến nay kết quả xử lý lấn chiếm kênh rạch, hệ thống thoát nước tương đối thấp.

Trong khi đó, ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP - cho biết trên địa bàn có 67 vị trí kênh, rạch bị lấn chiếm, hiện mới xử lý được 7 vị trí. Ngoài ra, TP còn 88 tuyến cống bị lấn chiếm với chiều dài hơn 13km. Dù các đơn vị chức năng đã nỗ lực nhưng đến nay mới xóa được 5 vị trí lấn chiếm và vẫn còn 83 vị trí. TP cũng có 97 vị trí lấn chiếm hầm ga đến nay chỉ mới khắc phục 12 vị trí; 51 vị trí lấn chiếm cửa xả chưa được xử lý.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết từ đầu năm đến nay, TP tiếp nhận thêm 6 tuyến cống và thay 612 cống bị xuống cấp có khả năng sụp, góp phần tăng năng lực thoát nước. Nói về việc đường Đỗ Xuân Hợp mới được làm cống nhưng vẫn ngập, ông Dũng cho biết hệ thống cống thoát nước theo quy hoạch của ngành giao thông, cống chưa đạt quy mô và chưa đảm bảo thoát nước nên mưa lớn vẫn gây ngập.

Ông Dũng cũng giải thích việc đường Đỗ Xuân Hợp ngập có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là miệng thu thoát nước không phù hợp; thứ hai là đơn vị thi công khi hoàn thành công trình phá vách ngăn không triệt để nên gây ngập.

“Vừa rồi phía trung tâm làm quyết liệt nhưng chưa hoàn thành vì khi mưa nước tràn vào nên không kịp bơm ra để đập hết vách ngăn. Ngoài ra, công nhân thi công lúc trời mưa cũng rất nguy hiểm. Nếu dừng mưa 3-4 ngày liên tục thì trung tâm sẽ cho đập vách ngăn. Lúc đó, khả năng thoát nước sẽ tốt hơn”, ông Dũng giải thích.

Quốc Anh