Điểm mặt những thương hiệu Hàn Quốc đang làm mưa làm gió suốt thời gian qua

Nếu đã thích phong cách thời trang của xứ Kimchi, bạn chắc chắn đừng bỏ qua những cái tên sáng giá này.

Cùng với sự phát triển chung của ngành thời trang châu Á, thời trang Hàn Quốc cũng đang dần lớn mạnh hơn và có chỗ đứng nhất định trong lòng giới mộ điệu, đặc biệt là trong khoảng vài năm trở lại đây. Nếu phương tây có Zara, H&M, Mango thì ở Hàn Quốc, người ta có Gentle Monster, Style Nanda và ti tỉ những thương hiệu nổi bật khác. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái tên sáng giá nhất nhé.

1. Gentle Monster

Là thương hiệu kính mắt đình đám khắp châu Á nhưng ít ai biết rằng Gentle Monster được sáng lập bởi cựu giáo viên dạy tiếng Anh Hankook Kim. Với sản phẩm chủ đạo là những dòng kính to bản với thiết kế đặc biệt, Gentle Monster nghiễm nhiên được nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jeon Ji Hyun, Miranda Kerr, Gigi Hadid tới các fashionista và nhiều bạn trẻ yêu thích. Trung bình, giá kính của Gentle Monster thường rơi vào khoảng 6 - 7 triệu đồng, mức giá phù hợp với các sản phẩm chất lượng mà lại không quá đắt đỏ như kính của các thương hiệu cao cấp như Dior, Chanel.

2. Style Nanda

Được lăng xê nhiệt tình bởi các hot girl xứ Hàn nên không khó để hiểu vì sao Style Nanda được nhiều cô gái trẻ ưa thích, thậm chí, nó cũng được nhiều cô nàng công sở chọn lựa. Đa phần các sản phẩm của Style Nanda đều có dáng siêu rộng (oversize), hợp với người thích sự thoải mái, ghét quần áo bó sát. Ngoài quần áo, Style Nanda còn nổi tiếng với các dòng mỹ phẩm, mà đặc biệt là son lì và phấn má.

3. Ji Oh

Dù chỉ mới thành lập từ năm 2013 nhưng tới nay, Ji Oh cũng là cái tên mà nhiều chuyên gia thời trang đánh giá cao. Gần giống với Style Nanda, Ji Oh cũng tập trung vào các loại áo sơmi oversize hay váy xuông rộng rãi. Tuy nhiên, hầu hết áo Ji Oh lại có phần chững chạc và chín chắn hơn chứ không quá trẻ trung, "xì-tin" như "người anh em" kia. Nếu là người thích phong cách menswear mạnh mẽ, có thể, bạn sẽ phải lòng Ji Oh.

4. Goen.J

Goen.J chính là đứa con tinh thần của nhà thiết kế nổi tiếng Goen Jong, người từng dành 7 năm để theo học tại kinh đô thời trang Paris. Chính thức ra đời vào năm 2012 nhưng Goen.J đã lớn mạnh và phát triển nhanh chóng. Tới năm 2014, nhiều sản phẩm của hãng đã có mặt trên hệ thống mua sắm Barneys New York hay Net-A-Porter và Shopbop. Nhiều người nhận xét rằng những mẫu váy áo điệu đà, thanh lịch của Goen.J sinh ra là để dành cho những cô gái bản lĩnh.

5. pushBUTTON

Đi ngược lại với xu hướng đồ đơn sắc giản dị minimalism, pushBUTTON lại chú trọng vào việc thiết kế những chiếc blazer màu sắc bắt mắt. Ngoài ra, các sản phẩm của hãng cũng thường có thiết kế cực mới lạ và phá cách. Nếu muốn thử một lần được nổi bật như các sao Hàn Quốc thì bạn chỉ cần đến pushBUTTON và chọn cho mình vài item là đủ.