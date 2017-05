Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo Mỹ trước chuyến công du

Thủ tướng Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, trong chuyến thăm đầu tiên tới Washington.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tới New York, bắt đầu chuyến thăm Mỹ. Ảnh: TTXVN

"Hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ đã tăng đáng kể", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc phỏng vấn ngày 27/5 với phóng viên Haslinda Amin của Bloomberg Television tại Hà Nội, trước thềm chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ ký các thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD với các công ty Mỹ và nhập khẩu sản phẩm có giá trị cao từ thị trường này như máy bay, động cơ turbine, và nông sản như ngô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam không cố tình phá giá cá da trơn và tôm cũng như bất cứ mặt hàng nào xuất khẩu vào Mỹ. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng để chứng minh điều đó.

Thủ tướng cho biết Việt Nam tôn trọng quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hai bên đang xây dựng "cơ chế mới" để thúc đẩy quan hệ song phương.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng đáng kể, với kim ngạch thương mại năm ngoái đạt 47 tỷ USD. Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, ngoài hợp tác thương mại, Việt Nam và Mỹ còn chia sẻ những mối quan tâm chung về tình hình an ninh trong khu vực, đặc biệt là an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Hợp tác an ninh biển giữa Hà Nội và Washington đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm gần đây, với việc Mỹ vừa chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam 6 xuồng tuần tra Metal Shark cùng một tàu tuần tra tải trọng cao, nhằm phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp ông Robert H. McCooey, Jr, phó chủ tịch cấp cao Sàn chứng khoán NASDAQ tại New York ngày 30/5. Ảnh: TTXVN

Khi được hỏi về Biển Đông, Thủ tướng nói rằng các bên liên quan cần thảo luận nhằm đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh mặt tích cực của thương mại và toàn cầu hóa cũng như những cơ hội lớn với Việt Nam và Mỹ khi cùng hợp tác trong những lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng, tài chính và nền kinh tế kỹ thuật số, đồng thời bày tỏ sự lạc quan vào cam kết của Tổng thống Trump đối với tự do hóa kinh tế.

"Tôi hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường chương trình hợp tác, đặc biệt là trong thương mại, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng của khu vực và thế giới", Thủ tướng nói. "Đây vẫn là những tiềm năng lớn chưa được khai phá cho hợp tác kinh tế".

Việt Dũng