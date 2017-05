IS biến mất, Syria bị xé thành nhiều mảnh?

Nhiều sự kiện gần đây chỉ ra rằng, sự tồn tại của khủng bố IS sắp chấm dứt. Hiện nay chúng bị bao vây trên tất cả các mặt trận.

Tình hình ở Trung Đông đã thay đổi đáng kể. Các cuộc không kích của quân đội Syria cùng với sự yểm trợ của Nga và các lực lượng ủng hộ khác đã ảnh hưởng lớn đến khả năng tồn tại lâu dài của khủng bố IS.

Những sự kiện gần đây chỉ ra rằng IS sẽ sớm bị đánh bại hoặc đánh bật ra khỏi khu vực này.

IS sẽ sớm bị tiêu diệt. Chiến thắng đang đến gần với liên minh chống khủng bố và chính quyền Syria

Tờ báo Life cho rằng, hiện tại khủng bố IS nằm gọn trong vòng vây của các lực lượng chống khủng bố.

Ở phía đông quân đội Iraq đẩy lùi IS bằng các chiến dịch đẫm máu ở thành phố Mosul. Trong những ngày gần đây họ liên tục mở các cuộc tấn công chiếm nhiều khu vực chiến lược, khủng bố IS liên tục nhận thất bại, những lực lượng còn lại bị dồn vào các góc phố nhỏ trong thành phố. Tình hình đang hoàn toàn do quân đội Iraq kiểm soát.

Còn quân đội chính phủ Syria cũng giành được nhiều thắng lợi quan trọng, khu vực kiểm soát của họ tăng dần. Tuy nhiên vấn đề khó khăn nhất đối với họ là ngoài khủng bố IS còn có các nhóm thù địch như các nhóm vũ trang ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng trung thành với phương Tây. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Nga và Iran họ vẫn đang kiểm soát tình hình.

Ở tỉnh Idlib khủng bố IS bị thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ và vòng vây đang co hẹp dần.

Lực lượng Dân chủ Syria với thành phần chính là lực lượng người Kurd liên tục mở các cuộc tấn công vào thành phố Raqqa - "thủ đô" của khủng bố IS. Đồng thời lực lượng quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn khu vực Palmyra.

Tính đến thời điểm này nhờ nỗ lực của các lực lượng, quân đội Syria đã giải phóng gần 2.700 km2, khu vực phía nam thành Palmyra gần như đã vắng bóng khủng bố.

Các cuộc tấn công giải phóng thành phố Deir Ezzor đang diễn ra. Lực lượng khủng bố IS ở đây vẫn đang rất mạnh. Tuy nhiên một kế hoạch quy mô lớn nhằm phá vòng vây ở phía đông đã được đưa ra.

Ở phía bắc khu vực này dọc theo sông Euphrates bao gồm Deir Ezzor, Raqqa và nhiều thị trấn nhỏ vẫn đang bị khủng bố IS kiểm soát và khu vực này trở thành mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria.

Ở các khu vực khác, quân đội chính phủ đang tiếp tục mở rộng các khu vực kiểm soát của họ. Nhờ các thỏa thuận và thiết lập những “vùng an toàn”, các lực lượng hoạt động hiệu quả hơn và tình hình này tiếp tục được Nga duy trì khá tốt.

Xét trên toàn mặt trận trong một vài tháng gần đây, lực lượng khủng bố IS chịu thất bại và tổn thất nặng nề. Phần lớn chúng đang bị bao vây.

Hiện tại các lực lượng quân đội Syria đã chia cắt khủng bố IS thành các bộ phận nhỏ, bao vây chúng và lực lượng tiếp viện của chúng cũng đang hết dần. Việc cố gắng cầm cự lâu dài gần như là không thể.

Nhiều chuyên gia tin rằng, khủng bố IS sẽ sớm bị tiêu diệt, chiến thắng đang đến gần với liên minh chống khủng bố và chính quyền Syria. Tất cả điều này có thể không bảo đảm tiêu diệt IS hoàn toàn, nhưng đối với một quốc gia, ví dụ như Syria, thì khủng bố IS hoàn toàn bị kiểm soát.

Mặc dù khủng bố IS có thể bị đánh bại ở Syria, tuy nhiên để nước này có thể phục hồi nhanh chóng là không hề dễ dàng. Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm lực lượng khác nhau sẽ khiến việc giải quyết tình hình trở nên khó khăn, lâu dài hơn. Tuy nhiên chính quyền Syria có thể giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp hòa bình dựa trên các thỏa thuận chính trị.

Theo Chí Huy