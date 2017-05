Miền Bắc nóng 38 độ C, Nam Bộ giảm mưa

1/6 sẽ là ngày nóng nhất trong đợt nắng nóng kéo dài 4-5 ngày ở miền Bắc và Trung với mức nhiệt phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Sau những ngày mát mẻ do tác động của không khí lạnh cuối mùa, từ 29/5 vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại, nắng nóng diễn ra cục bộ ở Mường La 37 độ C và Sông Mã (Sơn La) 35 độ C. Hôm nay mức nhiệt cao nhất ở miền Bắc là 35-36 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 31/5 vùng thấp nóng phát triển mạnh không chỉ ở Tây Bắc Bộ mà còn mở rộng ra Đông Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội. Hình thái này phát triển mạnh nhất ngày 1/6, nền nhiệt tăng 36-38 độ C trên khắp miền Bắc. Ở miền Trung, vùng núi phía tây còn cao tới 39-40 độ C, như Tương Dương, Hương Khê, Nam Đông hay Đông Hà.

Nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài 4 ngày. Ảnh: Ngọc Thành.

Đợt nắng nóng kéo dài đến khoảng 2/6, sau đó sẽ dịu dần từ 3/6 ở miền Bắc; miền Trung sau ngày 5/6.

Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ giảm dần về cường độ do gió tây nam có xu hướng hoạt động yếu dần.