Những mẫu smartphone cũ sáng giá tại Việt Nam

Bên cạnh thị trường chính hãng, thị trường xách tay máy đã qua sử dụng , máy mới cũng khá sôi động với rất nhiều siêu phẩm năm ngoái được bán ra có mức giá khá mềm. Và dưới đây là những cái tên đáng mua trong thời điểm này.

LG V20

Giá máy cũ: 6,5 triệu đồng

Đây là mẫu smartphone cao cấp nhất trong dòng V của LG tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, phiên bản xách tay đã qua sử dụng còn mới được chào bán ở mức 6,5 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá tốt để người dùng có thể tiếp cận.

Điểm đáng chú ý của LG V20 đó là cụm camera kép 16 MP khẩu độ f/1.8 và 8 MP khẩu độ f/2.4 tương tự G5. Camera chính 16 MP của V20 có ống kính tiêu chuẩn với góc chụp 75 độ, giúp cho máy trở thành chiếc smartphone có camera với góc chụp rộng nhất hiện nay.

Chú ý khi mua sản phẩm này cần kiểm tra kỹ vỏ máy, tìm hiểu để phân biệt vỏ máy zin, tránh mua phải các sản phẩm đã thay vỏ.

Blackberry Passport (Qwerty)

Giá máy cũ: 3,7 triệu đồng

Đây là sản phẩm từng một thời làm mưa làm gió thị trường bởi thiết kế "độc lạ". Dòng sản phẩm tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các sản phẩm smartphone hiện nay về hình dáng nam tính và đầy mạnh mẽ.

Đợt giảm giá 50% đã giúp cho máy dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng hơn và giá bán máy cũ cũng khá mềm, chỉ hơn 3 triệu đồng khiến cho cái tên này càng "hot" trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, sản phẩm này không dành cho đại chúng mà nó hướng đến một phân khúc khách hàng riêng biệt. Nó không phải là một chiếc máy để chơi game cũng chẳng phải là một chiếc máy để giải trí mà Passport tập trung vào thiết kế với hình dáng sang trọng và tính bảo mật cao. Nó đáp ứng cho khả năng duyệt web, đồng bộ hóa email tốt và bảo mật chúng an toàn. Do đó, trước khi mua sắm hãy xem nhu cầu của bạn đến đâu nhé.

iPhone 7 Plus khóa mạng

Giá máy cũ: 12,7 triệu đồng

Thị trường Việt cũng xuất hiện nhiều mẫu iPhone khóa mạng đang có mức giá bán khá hấp dẫn, chẳng hạn là mẫu iPhone 7 Plus khóa mạng dung lượng 32 GB có giá chưa đến 13 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn cỡ 3 triệu đồng so với mẫu iPhone 7 Plus cũ đang qua sử dụng.

Nhờ vào chiếc sim ghép "thần thánh" giúp cho các máy khóa mạng hoạt động tương tự các phiên bản quốc tế. Đồng thời, hầu hết máy khóa mạng đều là vỏ rin.

Lưu ý, các sản phẩm này hầu như phụ thuộc vào các loại SIM ghép, có thể bị khóa bất cứ lúc nào nên bắt buộc phải đổi SIM ghép khác. Khi sử dụng sẽ khá bất tiện so với các phiên bản quốc tế. Tuy nhiên, mức giá của máy này cũng khá hấp dẫn để mua sắm và sử dụng.

Blackberry Porche Design P'9983

Giá máy mới: 7,5 triệu đồng

Nếu vào thời điểm năm trước, để mua sản phẩm này, người dùng phải chi ra đến hơn 15 triệu đồng thì bây giờ, giá máy chỉ còn ở mức 7,5 triệu đồng. Còn quay lại thời điểm năm 2014, khi máy lần đầu tiên bán ra có mức giá không tưởng lên đến 50 triệu đồng. Với giá mới, đây là một mức giá tốt để tiếp cận một sản phẩm cao cấp đúng nghĩa.

Blackberry sử dụng chất liệu đắt tiền để cấu thành sản phẩm này với khung thép không rỉ có độ bền cao, mặt lưng sử dụng kính cương lực đi cùng hoa văn carbon khá đẹp mắt. Riêng cụm camera được bảo vệ bởi kính Sapphire.

Về phần cứng, P’9983 Graphite sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 3,1-inch, độ phân giải 720x720, chip Snapdragon S4 Plus xung nhịp 1.5 GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 64GB (hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD) và chạy hệ điều hành BlackBerry 10.

Sharp Aquos Crystal 305SH

Giá máy cũ: 3,08 triệu đồng

Đây là chiếc smartphone không viền đầu tiên trên thế giới, trước của Mi Max đến từ Xiaomi. Thiết bị này tích hợp cấu hình vừa phải và màn hình khá độc đáo, xứng đáng mua trong tầm giá dưới 3 triệu đồng.

Hãng này trang bị cho máy màn hình 5 inch độ phân giải HD gần như không viền. Bên trong đó là vi xử lý của Qualcomm S400, xung nhịp 1,2 GHz, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 8 GB.

Máy tích hợp camera chính 8 MP và hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh độc đáo.

Gia Hưng