Khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhờ dinh dưỡng cân bằng

Tính đến đêm 29/5, 7 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tử vong. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và công an tỉnh Hoà Bình cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc rốt ráo điều tra nguyên nhân sự việc.