Dự báo thời tiết 30/5: Miền Bắc vào đợt nóng nhất từ đầu năm

Dự báo thời tiết 30/5: Nhiệt độ khắp miền Bắc và miền Trung đang tăng mạnh thêm từng ngày, thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ có nắng nóng 38 độ.

Tại miền Bắc, trung bình mỗi ngày sẽ tăng 1-2 độ C, do vùng thấp nóng phía Tây mạnh dần và cường độ ngày càng gia tăng. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại miền Bắc đạt mức 34-35 độ C.

Từ mai, nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc, kéo dài vào đến Thanh Hoá - Hà Tĩnh.

Từ mai, nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc tới miền Trung, Hà Nội dự báo cũng sẽ có nắng nóng 38 độ. Ảnh: Trần Thường

Dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng lên mức 36 độ, sau đó từ 1-2/6, tăng tiếp lên 37-38 độ.

Từ 1/6, nắng nóng mở rộng đến Bình Định - Phú Yên, với nền nhiệt nhiều nơi đạt 38-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Theo đánh giá, đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa.

Trong khi đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ mai dự báo mưa ngớt dần, diện và lượng thu hẹp lại, một số nơi có mưa vào chiều tối nhưng ít điểm có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Bộ trời nắng nhẹ 30-33 độ C.

M.Anh