Yamaha Sirius Fi RC 2017 - không chỉ là thực dụng ở Việt Nam

Mẫu xe số giá rẻ đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản về di chuyển. Tuy nhiên, với Yamaha Sirius, câu chuyện không chỉ là thực dụng.

Một mình Yamaha Sirius "so găng" với 3 dòng sản phẩm của Honda gồm Blade, Wave Alpha và Wave RSX. 6 phiên bản Sirius giá khởi điểm từ 18,8 triệu đồng tới 23,1 triệu đồng, đều nằm trong khoảng giá của 3 đối thủ đồng hương Honda. Trong lần nâng cấp năm 2017, Yamaha tập trung vào 2 phiên bản cao cấp Sirius Fi và Sirius Fi RC để tăng sức cạnh tranh.

Yamaha Sirius Fi RC phiên bản 2017. >>Ảnh chi tiết

Ở hai phiên bản vừa ra mắt, Sirius sở hữu bộ tem mới, thiết kế bắt mắt hơn, tăng tính thẩm mỹ. Có mặt tại đại lý Yamaha từ tháng 4, Sirius Fi bản phanh thường giá 20,3 triệu. Bản Fi phanh đĩa giá 21,3 triệu. Bản Sirius Fi RC cao cấp nhất (vành đúc) giá bán 23,2 triệu đồng. Trong một vài thời điểm, giá xe thực tế đến tay khách hàng thường thấp hơn 200 nghìn đến 300 nghìn đồng so với giá niêm yết.

So với đối thủ, Sirius có lợi thế là dòng sản phẩm lâu đời và là mẫu xe số bán chạy nhất năm 2016 tại Việt Nam. Bất chấp thị trường xe máy được nhận định đã bão hoà, doanh số bán Yamaha Sirius đạt 439.000 chiếc, tăng 28% so với năm 2015. Sirius bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 là Honda Wave Alpha khoảng 71.000 xe. Liên tục mở rộng hệ thống đại lý, tích hợp công nghệ mới, tăng chất lượng sản phẩm và chú trọng "chất thể thao" là lý do giúp Sirius có doanh số bán vượt bậc so với các đối thủ.

Sirius vẫn giữ nguyên "đích ngắm" tới khách hàng lần đầu sử dụng xe máy, nhưng trẻ trung và yêu chất thể thao của Yamaha. Tổng thể thân xe gọn gàng, với thiết kế chủ đạo là những đường thẳng tạo góc cạnh. Bộ tem mới phối màu hài hoà, trải dọc thân xe từ chắn bùn trước tới đuôi xe giúp tôn lên cá tính người sử dụng.

Sirius Fi 2017 sử dụng đèn chiếu sáng dạng Halogen, công suất 35W. Cụm đèn báo rẽ tách rời, nằm dưới phần yếm trước. Nhờ những cải tiến ở hệ khung sườn, Sirius vẫn giữ được dáng vẻ gọn gàng, thanh thoát trong khi cốp chứa đồ phía dưới yên xe được mở rộng tới 9,2 lít. Ngăn chứa đồ trên xe có khả năng giữ một mũ bảo hiểm thông thường, áo đi mưa và nhiều đồ lặt vặt. Ngăn chứa đồ được mở thông qua ổ khoá chính đa chức năng.

Động cơ một xi-lanh, dung tích 115 phân khối mới sử dụng piston nhiệt đúc cùng xi-lanh dạng ống gai giúp tăng khả năng tản nhiệt, mang lại tính ổn định hơn cho động cơ khi vận hành. Trục cam đơn SOHC, làm mát bằng gió tích hợp công nghệ phun xăng điện tử. So với cơ cấu bơm xăng dùng chế hoà khí, thì công nghệ Fi giúp tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu và giúp xe dễ dàng khởi động hơn trong mọi điều kiện thời tiết.

Đối với xe sử dụng chế hoà khí cơ, khi khởi động xe ở nhiệt độ thấp (điều kiện thời tiết lạnh Hà Nội), nhiên liệu bên trong sẽ bám và ngưng tụ ở thành xi-lanh. Việc này khiến hệ thống bướm gió của xe ở trạng thái hỗn hợp (không khí/ nhiên liệu) nghèo, khó khởi động động cơ. Vì thế, người dùng cần có giai đoạn chờ làm ấm động cơ. Khi động cơ được làm ấm đủ, hệ thống bướm gió mới trở về trạng thái bình thường và xe di chuyển đều đặn hơn.

Cùng điều kiện này, bộ phun nhiên liệu điện tử Fi tỏ ra ưu việt hơn bởi dễ dàng khởi động. Tiếng máy cũng nhanh tròn hơn, ống xả cho ra tiếng đều đặn hơn so với loại dùng chế hoà khí cơ. Không còn tiếng cạch lớn mỗi khi chuyển hoặc về số như đối thủ, hộp số tròn 4 cấp trên Sirius hoạt động nhẹ nhàng, êm ái.

Ngoài khách hàng nam giới, Sirius 2017 cũng phù hợp với cả phái nữ. >>Ảnh chi tiết

Về sức mạnh, Sirius Fi RC mới đạt công suất tối đa 8,7 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/ phút. Sức kéo cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/ phút. Trong khi đối thủ Honda Wave Alpha sử dụng động cơ 110 phân khối với cấp nhiên liệu loại chế hoà khí cơ.

Thân gọn nhẹ, linh hoạt trong khi gầm xe thoáng, khiến Sirius dễ dàng điều khiển, thậm chí với nữ giới chiều cao từ 1,5 m. Vỉa hè trong nội đô Hà Nội cũng không là rào cản với Sirius. Tính thực dụng của xe được thể hiện rõ ràng nhất trong điều kiện này.

Khác biệt với đối thủ, Sirius Fi RC tay ga nhạy hơn nên tạo cảm giác xe bốc hơn khi vừa xuất phát. Tiếng động cơ nhẹ nhàng, bộ côn không phát ra tiếng hú quá lớn. Cảm giác lên/về số trên Sirius cũng nhẹ nhàng và trơn tru hơn. Sức tải của Sirius Fi RC 2017 vẫn còn dư ở địa hình bằng phẳng, với hai người lớn trên xe.

Sirius 2017 có 6 tuỳ chọn phiên bản cho khách hàng. Sự khác biệt của các phiên bản đến từ hệ phun xăng điện tử Fi; vành nan hoa hoặc vành đúc; phanh đĩa trước hoặc phanh cơ...

Nhờ mạng lưới đại lý phân phối rộng rãi toàn quốc, Yamaha đang tiệm cận lợi thế thay đồ khắp mọi nơi như đối thủ Honda. Dòng đời sản phẩm kéo dài khiến việc thay thế phụ tùng trở nên dễ dàng hơn, mức giá cũng rẻ hơn. Yamaha Sirius Fi RC 2017 được phân phối chính hãng qua hệ thống cửa hàng cao cấp Yamaha Town hoặc các đại lý uỷ quyền 2S trên toàn quốc.

Quang Anh