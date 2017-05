Hình ảnh khó rời mắt của Diễm My 9X

Trong dịp ra mắt "Gái già lắm chiêu" tại Hàn Quốc, Diễm My 9x chọn diện một bộ váy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét gợi cảm. Thiết kế hai dây của chiếc váy khoe trọn khuôn ngực đầy đặn của nữ diễn viên. Cô chọn kiểu tóc cột sau để xoã phần mái vô cùng thanh lịch. Người đẹp không quên nhấn nhá bằng lối trang điểm tông nhẹ nhàng, làm nổi bật nước da trắng.

Diễm My bắt đầu theo đuổi style ăn mặc sang trọng kể từ khi tham gia "Gái già lắm chiêu". Diễm My 9X chia sẻ đây là bộ phim mà cô rất yêu thích trong tài sản các bộ phim điện ảnh mà mình đã tham gia. Vẻ đẹp tươi tắn, tự tin của Diễm My Người đẹp vô cùng gợi cảm trên đất Hàn.