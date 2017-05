Ray tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị rỉ sét

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng vừa chỉ ra một số tồn tại về chất lượng công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), trong đó hệ thống đường ray và phụ kiện khi lắp đặt chưa được phủ dầu mỡ nên một số vị trí đã bị rỉ sét.

Theo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đối với Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, các hạng mục công trình đã được thi công như kết cấu bê tông, kết cấu khung dầm thép của các nhà ga trên tuyến, kết cấu tầng trên - hệ thống đường ray, các tòa nhà khu vực depot cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế và các quy định kỹ thuật của dự án.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cũng chỉ ra một số vấn đề về chất lượng của Dự án. Cụ thể, với hạng mục kết cấu tầng trên - hệ thống đường ray, do trước khi lắp ray chưa phủ lớp dầu mỡ chống rỉ nên phụ kiện liên kết và một số vị trí đã bị rỉ sét. Hệ thống đường ray dù đã khóa nhưng tại một số vị trí mối nối giữa ray hàn dài và ray tiêu chuẩn có khe hở chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy mối nối hoặc ray bị đứt gãy do tác động bởi nhiệt độ.

Khi thi công, Tổng thầu EPC chưa tính toán cụ thể về vấn đề ảnh hưởng tác động bởi nhiệt độ và các điều kiện chạy tàu đến tấm bản bê tông cốt thép đúc tại chỗ liên kết các tà vẹt với dầm hộp để có các giải pháp kỹ thuật phù hợp tránh hiện tượng nứt trong quá trình khai thác, nhất là các tấm bê tông ở khu vực ghi có kích thước tương đối lớn.

“Tại hiện trường, một số vị trí đã xuất hiện vết nứt dài và sâu. Các thanh tà vẹt gỗ lắp đặt tại khu vực depot đã tẩm thuốc phòng mục nhưng chưa thấy kết quả kiểm tra chiều sâu độ thẩm thấu, hiện tại, một số thanh đã xuất hiện vết nứt” - kết quả kiểm tra nêu rõ.

Về quản lý chất lượng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho rằng, hệ thống đường ray chưa được Tổng thầu thực hiện đầy đủ các thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật về độ đàn hồi, cường độ của phụ kiện theo phương đứng và ngang, các chỉ tiêu cơ lý của tấm đệm cao su, nhất là chỉ số lão hóa…

Ngoài ra, dự án vẫn còn một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như: các vị trí thi công cầu thang lên xuống của các nhà ga trên tuyến thiếu bố trí dây cứu sinh, lưới an toàn, biển báo, công tác phối hợp về việc đảm bảo an toàn giữa các nhà thầu cùng thi công tại các ga chưa chặt chẽ.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tư vấn giám sát và Tổng thầu EPC nghiêm túc triển khai thi công các hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, nhất là hạng mục kết cấu tầng trên - hệ thống đường sắt. Cùng đó, thực hiện ngay biện pháp chống và khắc phục rỉ đường ray và các phụ kiện liên kết; thực hiện quan trắc lún đối với khu vực depot đã được xử lý nền đất yếu…

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được khởi công tháng 10/2011 với tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ đồng vốn vay của Trung Quốc. Tuyến đường dài gần 13 km, gồm 12 nhà ga đi toàn bộ trên cao. Theo kế hoạch, tháng 10/2017 dự án sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống và dự kiến quý II/2018 dự án sẽ đưa vào khai thác thương mại.

