FIFA Online 3: Tổng hợp những điều cần biết về lớp thẻ U20 Hàn Quốc mới ra mắt

Nhận định không đủ căn cứ để chấp nhận, HĐXX TAND Tp Vinh (Nghệ An) đã bác nội dung khởi kiện của tài xế Phan Đình Anh yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính của Công an Tp Vinh đối với tài xế này.

Thông tin với báo VietNamNet, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, người phát ngôn công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an TP đang giao cho công an Thủy Nguyên khẩn trương điều tra, truy bắt nghi can trong vụ nổ súng bắn trọng thương một cô gái.