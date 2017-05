Con người là yếu tố quyết định tới an toàn hàng không

“Đối với an toàn ngành hàng không, vấn đề con người, phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, vì vậy chúng ta cần phải quan tâm và chỉ đạo sát sao, từ khâu tuyển dụng đến khâu đào tạo và sử dụng” - ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho hay.

Tại Hội nghị An toàn 2017 do Vietnam Airlines tổ chức vào cuối tuần qua, hoạt động đảm bảo an toàn hàng không là vấn đề trọng tâm được đánh giá, tổng kết, đồng thời đưa ra các giải pháp, chiến lược, định hướng mang tính đột phá trong thời gian tới để không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn, nâng cao văn hóa an toàn hàng không.

Suốt hơn 20 năm qua, Vietnam Airlines là một điển hình của hoạt động khai thác hàng không trong nước khi đã và đang đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc liên quan đến khai thác bay. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2009 đến nay, tỉ lệ số lượng sự cố, vụ việc liên quan đến an toàn hàng không của hãng này giảm 3 lần. Các chỉ số an toàn của hãng vẫn không ngừng được cải thiện trong bối cảnh quy mô khai thác mở rộng nhanh chóng, thị trường hàng không tăng trưởng nóng.

Đáng chú ý, trong năm 2016, những chỉ số trọng yếu của an toàn bay vượt trội so với các hãng hàng không khác trong nước, và ở mức cao so với mặt bằng chung thế giới theo số liệu của Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA). Đây là minh chứng cho quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống, từ các cấp lãnh đạo cho đến nhân viên tuyến đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng chuyến bay.

Năm 2017, Vietnam Airlines tiếp tục hoàn thành chương trình tiếp tục công nhận và đánh giá gia hạn chứng chỉ người khai thác tàu bay (AOC) phục vụ dự án nâng cao năng lực giám sát an toàn của Cục HKVN nhằm mục tiêu được FAA phê chuẩn mức 1 về an toàn (CAT1), chương trình đánh giá gia hạn chứng chỉ an toàn khai thác của IATA (IOSA)…

Trong đó, hệ thống quản lý an toàn hiệu quả và văn hóa an toàn là yếu tố cốt lõi, mang tính quyết định. Sau nhiều năm xây dựng và vận hành hệ thống quản lý an toàn, hệ thống này đã và đang không ngừng hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn của các nhà chức trách hàng không, các hiệp hội, liên minh mà Vietnam Airlines tham gia với tư cách thành viên.

Hệ thống Quản lý an toàn dựa vào dữ liệu an toàn để dự báo, xác định các nguy cơ, từ đó xử lý, phòng ngừa rủi ro kịp thời. Các thông tin này được thu thập, tổng hợp từ báo cáo của phi công, tiếp viên, điều hành khai thác, nhân viên kỹ thuật, thợ cơ khí, nhân viên mặt đất…

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, mỗi nhân viên của hãng được khuyến khích chủ động báo cáo trung thực về sự cố hoặc các sự việc ảnh hưởng tới an toàn mà không phải chịu sự trừng phạt hay kỷ luật, nhưng vẫn có ranh giới rõ ràng giữa những hành vi chấp nhận được và không thể chấp nhận, ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống cũng như tính mạng của hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến bay.

Tại Hội nghị này, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho rằng, vấn đề an toàn không chỉ là trong lĩnh vực hàng không, ở một cấp, một ngành hay một đơn vị trong ngành hàng không mà mục tiêu của chúng ta đều hướng đến là an toàn. Hàng không là đơn vị dẫn đầu trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đây mà một trong những điều rất phấn khởi, đặc biệt là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam có một vai trò hết sức quan trọng bên cạnh sự phát triển kinh tế đất nước là vấn đề an toàn.

