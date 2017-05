Miranda Kerr hát tặng chồng tỷ phú trong lễ cưới

Tối 27/5, siêu mẫu Miranda Kerr đã tổ chức hôn lễ bí mật với tỷ phú công nghệ 9X Evan Spiegel ngay tại sân vườn nhà riêng của họ ở Brentwood (Los Angeles).Hôn lễ của hai người được tổ chức kín đáo, chỉ có sự tham dự của gần 40 khách đều là bạn bè thân thiết. Mọi cơ quan truyền thông đều chỉ có thể đứng bên ngoài và không ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào bên trong.Một người khách tiết lộ với tờ People: “Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong không khí thân mật, gần gũi nhưng rất lộng lẫy và trang nhã. Miranda có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời và cô ấy biết chính xác những gì mình muốn. Hôm ấy, cô ấy rất xinh đẹp, ngọt ngào và ngây ngất trong khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh người chồng thứ hai".Được biết, phần lễ chỉ diễn ra ngắn gọn trong khoảng 20 phút, trên nền nhạc piano bài When You Wish Upon a Star. Buổi tiệc có sự góp giọng của một số ca sĩ nổi tiếng, đều là bạn thân thiết của cô dâu như Jason Mraz, Colbie Caillat, DJ Ruckus. Cuối buổi lễ, mọi người cùng vui vẻ nhảy nhót với nhau dưới túp lều được bày biện công phu.Đặc biệt theo tờ TMZ, trong buổi lễ, Miranda Kerr còn cao hứng hát tặng Evan ca khúc You're still the one của Shania Twain. Đây cũng là lần hiếm hoi Miranda Kerr cất giọng hát.Bên trong lễ cưới của Miranda Kerr được trang trí trang nhã với màu trắng chủ đạo cùng rất nhiều hoa.Mặc dù giọng hát không quá hay nhưng cựu thiên thần Victoria's Secrets đã thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho chồng trẻ. Khi cô hát đến đoạn: "Anh chính là người em yêu, người duy nhất mà em mơ về, người mà em hôn chúc ngủ ngon", nhiều bạn bè bên dưới đã vỗ tay nhiệt tình.Theo trang E! News, Flynn Bloom - con trai riêng của Miranda với chồng cũ Orlando Bloom cũng có mặt tại lễ cưới của mẹ. Cậu bé diện đồ lịch sự và tỏ ra vui vẻ, liên tục nhảy nhót và chạy giỡn.Tài tử Orlando Bloom không đến tham dự dù mối quan hệ giữa anh và vợ cũ vẫn tốt đẹp. Hai người thường xuyên gặp gỡ để đi chơi cùng với con. Thậm chí trước khi lễ cưới diễn ra vài ngày, Orlando Bloom còn dẫn con trai Flynn đi chơi cùng bố Miranda.