Trao thưởng Ban chuyên án phá đường dây đánh bạc hơn 1400 tỷ đồng

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát kinh tế trong việc phá đường dây đánh bạc hơn 1400 tỷ đồng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng

Theo đó, sáng ngày 29/5, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gặp mặt, động viên và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho cho Ban chuyên án.

Theo báo cáo của Ban chuyên án, sau 1 thời gian theo dõi và lập án đấu tranh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet bắt giữ 10 đối tượng (trong đó có 4 đối tượng cầm đầu) thu giữ 2 ôtô, 2 laptop, 2 CPU, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wife và 461 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho Ban chuyên án

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát kinh tế tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời hướng dẫn các đơn vị công an trong tỉnh tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các đường dây, ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp; Mặt khác, tích cực đấu tranh và điều tra mở rộng vụ án, kiên quyết bắt và xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn cũng như các đối tượng khác có liên quan; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và TAND tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự, lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.

Bình Minh