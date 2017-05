Xe khách 50 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Chiếc xe khách đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 sáng 29/5, chiếc xe khách mang BKS 62B - 002.35, do tài xế Lâm Sinh (31 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) điều khiển lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương theo hướng miền Tây về Sài Gòn. Khi đến Km 15 + 300 (thuộc địa phận tỉnh Long An) thì chiếc xe bất ngờ bốc khói dữ dội.

Ngay khi phát hiện cháy, tài xế Sinh đã cho xe di chuyển vào làn đường khẩn cấp, thoát ra bên ngoài kêu cứu.

Chỉ sau ít phút, đám cháy bùng phát mạnh và bao trùm cả chiếc xe khách.

Cảnh sát PCCC tỉnh Long An điều 2 xe nước cùng hơn 10 chiến sĩ đến hiện trường và khống chế vụ cháy sau đó.

Rất may thời điểm xảy ra cháy, trên xe khách chỉ có một mình tài xế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đình Thảo