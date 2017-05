'Sống chung với mẹ chồng' tập 23: Con dâu gọi cả nhà chồng là lừa đảo

Đến 31/12/2015, Công ty cho thuê tài chính II (ALC II) còn nợ Bảo hiểm Xã hội 12 Hợp đồng vay vốn đã quá hạn thanh toán từ năm 2011 với số tiền 769,3 tỷ đồng, số lãi phải thu là 735 tỷ đồng. Đơn vị này hiện không có khả năng trả nợ do đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến một cán bộ điều tra công an huyện Phú Quốc cùng nhóm người lạ xông vào nhà nghỉ Việt Thanh rồi chĩa súng thị uy chủ nhà nghỉ vào ngày 10/4 vừa qua, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc báo cáo vụ việc.