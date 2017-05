Nhà giàu Hà Nội chi chục triệu ăn cua hoàng đế, tôm hùm Mỹ

Không chỉ là những hải sản đắt tiền của Việt Nam, gần đây nhiều nhà hàng, cửa hàng chuyên kinh doanh hải sản tại Hà Nội đã nhập những loại đặc sản biển từ Mỹ về bán, dù mức giá loại cua, tôm hùm, tu hài ngoại cực đắt, chỉ có nhà giàu mới dám bỏ tiền ăn.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Dân Trí, gần đây ở một số đại siêu thị ở Hà Nôi, cửa hàng chuyên kinh doanh hải sản, nhà hàng sang trọng đã xuất hiện những loại đồ biển siêu đắt nhập ngoại còn sống khỏe mạnh, với đủ mã vạch nhập khẩu. Giá của loại hải sản này dù đắt gấp đôi, thâm chí gấp 3 so với giá đặc sản Việt Nam nhưng lượng tiêu thụ vẫn lớn, đặc biệt là khách hàng thuộc diện "đại gia" tại Hà Nội.

Cua hoàng đế và tôm hùm Mỹ nhập tươi nguyên

Cụ thể, một kg cua biển hoàng đế sống xuất xứ từ Mỹ có giá hơn 4 triệu đồng/kg. Tính bình quân mỗi con cua hoàng đế loại cua vàng có cân nặng trung bình từ 3 - 4 kg, giá hơn chục triệu đồng/con. Điều đáng nói, giá đắt như vậy, nhưng lượng hàng vẫn bán chạy.

Không chỉ có cua hoàng đế, loại tôm hùm xuất xứ Alaska (Mỹ) tươi sống cũng có giá cao ngất ngưởng 2,9 triệu đồng/kg, đắt gấp đôi loại tôm hùm đắt nhất tại Việt Nam. Còn loại nhỏ hơn như tôm hùm bông, tôm hùm mũ ni, có giá gần 1,3 triệu đồng/kg (mức giá này tương đương hoặc đắt hơn đôi chút so với tôm hùm đánh bắt và nuôi trong nước).

Đáng nói, một loại tu hài có xuất xứ từ Canada có kích cỡ siêu khủng, lớn gấp 5 lần tu hài trong nước có giá bán hơn 2,4 triệu đồng/kg, trong khi giá loại tu hài nuôi, đánh bắt trong nước khoảng 500.000 đồng đến hơn 800.000 đông/kg là cùng.

Với kích thước lớn gấp 3 lần tôm hùm mũ ni, nhân viên bán hàng cho biết, loại tu hài này có trọng lượng từ 1 kg đến 2kg, con vừa được nhập về có trọng lượng 1,7kg.

Tu hài xuất xứ Canada to gấp 3 lần tôm hùm mũ ni, giá 2,4 triệu đồng/kg

Theo chủ cửa hàng, các loại hải sản đều nhập về Việt Nam qua cảng Hải Phòng khi còn tươi sống nên giá bán cao. Điều này do các loại chi phí, bảo quản.... Nhà hàng sẽ cân đối nhu cầu của khách để bán trong 3 ngày nhằm đảm bảo hải sản không bị hao hụt do giảm cân hoặc chết. Bởi do vận chuyển lâu ngày, điều kiện khí hậu và sinh thái khác nên khá nhiều loại đặc sản biển nhập ngoại dù được chăm sóc đặc biệt vẫn chết hoặc sút cân.

Ngoài các loại hải sản siêu đắt đỏ nhập khẩu, còn có nhiều loại hải sản có xuất xứ trong nước như cá mú cọp (Phú Quốc, Kiên Giang) có giá hơn 540.000 đồng/kg, đắt hơn 100.000 đồng so với giá bán tại TP.HCM, cua đỏ đánh bắt từ Hoàng Sa, ốc hương, ốc móng tay.... Theo chủ cửa hàng, trung bình mỗi con cá mú nặng từ 1,4 kg đến hơn 2,3 kg, chủ yếu phục vụ những người có điều kiện đến ăn trực tiếp tại nhà hàng.

Nguyễn Tuyền