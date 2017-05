Bắt giữ đoàn xe chở than số lượng "khủng" có dấu hiệu quá tải, cơi nới thùng

Trong khi đang rầm rập chạy trên đường, một đoàn xe chở than có dấu hiệu quá tải và cơi nới thùng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

CSGT bắt giữ một đoàn xe chở than có dấu hiệu vi phạm

Tin từ Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay (29/5) cho biết, đơn vị đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đoàn xe đã chở than lại có dấu hiệu quá tải và cơi nới thùng bị Đội CSGT Trung tâm và Dẫn đoàn bắt giữ trước đó.

Cụ thể, vào khoảng 23h, ngày 28/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT TT, công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một đoàn xe gồm 9 chiếc đang lưu thông theo hướng Hoành Bồ - Hạ Long có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 9 xe này đều chở một khối lượng than rất “khủng”. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe của 9 chiếc xe này đưa xe về Bến xe Bãi Cháy để xử lý. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển, một xe đã bỏ chạy, 2 xe lái xe lấy lý do bị hỏng nên chỉ có 6 chiếc xe chấp hành chạy về Bến xe Bãi Cháy.

Cả đoàn đều là xe HoWo

Tại Bến xe, do các lái xe chưa xuất trình bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến phưuơng tiện cũng như hàng hóa nên Tổ công tác bước đầu tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên, 6 chiếc xe bị lực lượng CSGT bắt giữ có biển kiểm soát: 14C 10789, 14C 10887, 14C 10831, 14C 10641, 14C 10708. Cả 6 xe đều mang nhãn hiệu HOWO A7 và đều được hoán cải thêm thùng để có thể chở một lượng than cực lớn.

Theo một số hộ dân sinh sống tại tuyến đường 279 (đoạn qua huyện Hoành Bồ) thì không biết đoàn xe này là của công ty nào cụ thể, chỉ biết là thường xuyên chở than chạy từ phía An Lạc Viên qua đây gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người đi đường bởi tốc độ quá cao.

Còn theo giới làm ăn thì đoàn xe này của doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực làm than ở Quảng Ninh.

Chiếc nào cũng chở một lượng than "khủng"

Trao đổi với Dân Trí lúc trưa nay (29/5), Đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Quảng Ninh đã xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết “Đơn vị đang yêu cầu các lái xe xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hàng hóa để có căn cứ xử lý. Nếu số lượng than trên các xe không có giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc thì sẽ chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) để điều tra theo thẩm quyền. Phòng sẽ xử lý lỗi quá tải, cơi nới thùng nếu có”.

Được biết tỉnh Quảng Ninh đang manh tay xiết chặt lại công tác quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn. Đầu năm 2017, đích thân Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo cấm các phương tiện vận chuyển than trên các QL10, QL18…Mới đây trước tình hình khai thác than có diễn biến phức tạp, ông Đọc đã chỉ đạo dừng tất cả các dự án tận thu than, cát và đất sét trên địa bàn thị xã Đông Triều.

An Nhiên