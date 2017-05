Xổ số kiến thiết, bất động sản tăng nguồn thu cho TPHCM

Mặc dù bị xổ số điện toán "áp đảo" nhưng hoạt động xổ số kiến thiết vẫn đem về nguồn thu cho TPHCM với 1463 tỷ đồng, tăng 44,93% so với cùng kỳ. Ngoài xổ số kiến thiết, bất động sản cũng đem về nguồn thu đáng kể cho "Hòn ngọc Viễn Đông".

Sáng nay (29/5), UBND TPHCM đã tổ chức buổi họp tổng kết, đánh giá về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo tại kỳ họp, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đã đưa ra những con số tăng trưởng khá ấn tượng.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2017, TPHCM thu 147.461 tỷ đồng, đạt 42,5% dự toán, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu thuế nội địa 97.552 tỷ đồng, đạt 43,07% dự toán, tăng 22,25% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế là 57.296 tỷ đồng, đạt 38,08% dự toán, tăng 13,67% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động khác là 40.256 tỷ đồng, đạt 52,97% dự toán, tăng 36,95% so với cùng kỳ.

Đối với các hoạt động "thu từ hoạt động khác" có một số khoản thu đạt tỷ lệ cao. Trong đó phải kể đến nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 8.549 tỷ đồng, đạt 61,07% dự toán, tăng 77,2% so với cùng kỳ. Mặc dù bị xổ số điện toán "áp đảo" nhưng hoạt động xổ số kiến thiết cũng đem về cho TPHCM khoản tiền 1.463 tỷ đồng, đạt 51,67% dự toán, tăng 44,93% so với cùng kỳ. Thu từ tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.723 tỷ đồng, đạt 98,31%, dự toán, tăng 29,05% so với cùng kỳ. Đối với các khoản thu từ dầu thô là 7.310 tỷ đồng, đạt 58,95% dự toán, tăng 27,16% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 42.600 tỷ đồng, đạt 39,08% dự toán, tăng 9,54% so với cùng kỳ...

Kết quả thực hiện chi ngân sách 5 tháng đầu năm, TPHCM đã chi 15.445 tỷ đồng, đạt 21,86% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển là 4.049 tỷ đồng, đạt 10% dự toán chi đầu tư phát triển. Chi thường xuyên là 11.261 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán, tăng 8,61% so với cùng kỳ.

Đánh giá kết quả thực hiện thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2017, bà Thắng cho rằng, đối với thu nội địa thì vốn ngân sách thành phố sau 5 tháng tiếp tục ổn định do có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố. Đồng thời, nguồn thu cũng đến từ việc do có một số công ty có số nợ lớn như Tổng công ty thương mại Sài Gòn nợ 1797 tỷ đồng, hoặc thu từ tiền sử dụng đất tăng 77,2% so với cùng kỳ.

Nguồn thu tăng đáng kể do trong 5 tháng đầu năm 2017 phát sinh một số đơn vị nộp tiền sử dụng đất rất lớn như Công ty TNHH liên doanh thành phố nộp 2.855 tỷ tiền để đầu tư khu đô thị Thủ Thiêm. Công ty Tân Hoàng Minh nộp tiền phạt 264 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 14 nộp 104 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp chuyển hình thức nộp tiền thuê đất hàng năm sang nộp 1 lần nên cũng góp phần tăng nguồn ngân sách cho thành phố.

Đối với khoản thu từ xuất nhập khẩu thì tuy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20,4% nhưng thuế thu về giảm. Nguyên nhân là do các dòng thuế ưu đãi và ưu đãi đặc biệt trong năm 2017 tiếp tục giảm. Nhiều dòng hàng thuế giảm xuống 0%, ô tô 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ ASEAN giảm thuế từ 40 xuống còn 30%... Chính việc thuế ưu đãi giảm đã dẫn đến thuế thu đạt thấp.

Cũng trong 5 tháng qua, chi ngân sách thường xuyên của TPHCM ổn định nhưng chi đầu tư phát triển tỉ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt 35%.

Công Quang