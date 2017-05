Thông tin mới về ông Đoàn Ngọc Hải

Thông tin với báo VietNamNet, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, người phát ngôn công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an TP đang giao cho công an Thủy Nguyên khẩn trương điều tra, truy bắt nghi can trong vụ nổ súng bắn trọng thương một cô gái.