Ôtô khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Đang chạy trên cao tốc Trung Lương, ôtô khách 50 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tài xế phải tung cửa thoát thân.

Ôtô cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương. Ảnh: B.Đ

Sáng 29/5, anh Lâm Sinh (30 tuổi, quê Long An) chạy ôtô khách 50 chỗ trên cao tốc Trung Lương, hướng từ miền Tây về TP HCM. Khi đến huyện Bến Lức (Long An), xe bất ngờ bốc khói kèm lửa ngùn ngụt.

Tài xế vội tấp xe vào làn dừng khẩn cấp, tung cửa thoát ra ngoài đồng thời nhờ người dập lửa. Tuy nhiên, do lửa lan nhanh, nên chỉ trong vài phút ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn.

"Rất may thời điểm xe cháy không có hành khách", ông Phùng Văn On, Phó Ban an toàn giao thông tỉnh Long An nói và cho biết nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trước đó, ngày 4/2, ôtô khách 29 chỗ chạy từ Tiền Giang về TP HCM trên cao tốc Trung Lương. Đến đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức (Long An), xe bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến ôtô bị thiêu rụi trơ khung.

Hoàng Nam