Nổ xe khách của Việt Nam tại Lào làm 1 người thiệt mạng

Vào khoảng 18 giờ 30 chiều 28/5, tại bản Nalom, huyện Xaythani, thủ đô Vientiane của Lào đã xảy ra một vụ cháy nổ xe khách của nhà xe Cường Tuyết, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương (tất cả đều là công dân Việt Nam).

Nạn nhân thiệt mạng là anh Ngô Sĩ Giang, sinh năm 1990 ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ba người bị thương gồm vợ nạn nhân tên Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1988 và hai phụ xe, trong đó vợ nạn nhân bị bỏng toàn thân, hiện cả ba đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị ở thủ đô Vientiane.

Theo người nhà nạn nhân, nạn nhân đã ở Lào được khoảng 9-10 năm và ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ ở bản Nalom, huyện Xaythani, thủ đô Vientiane, là do gia đình nạn nhân thuê của người dân nước sở tại để làm nơi ăn ở, sinh hoạt và làm chỗ đỗ xe. Khi vụ nổ xảy ra, nạn nhân đang tiến hành bảo dưỡng xe tại nhà riêng.

Gia đình nạn nhân có hai con nhỏ, một 7 tuổi và một khoảng 2-3 tuổi. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn rất may hai cháu ở trong nhà tắm và đã được người dân đập cửa xông vào cứu thoát an toàn. Hiện nhà chức trách nước sở tại đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, anh rể con nhà bác của nạn nhân tên Dương Công Lô cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do nạn nhân sơ suất, khi hàn xì gầm xe không tháo bình ắc quy dẫn đến chập điện, nổ bình ắc quy và nổ bình dầu tạo thành ngọn lửa cháy lan vào nhà.

Vụ nổ, cháy cũng khiến một nhà dân bên cạnh bị ảnh hưởng nặng, nhưng rất may không gây thương vong về người.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã cử cán bộ đến hiện trường để nắm tình hình và đến bệnh viện để động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và thân nhân gia đình nạn nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình nạn nhân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để Đại sứ quán cấp giấy phép đưa thi hài nạn nhân về nước theo quy định./.