Vụ nhóm người lạ xông vào nhà nghỉ: Công an tỉnh yêu cầu báo cáo sự việc

Liên quan đến một cán bộ điều tra công an huyện Phú Quốc cùng nhóm người lạ xông vào nhà nghỉ Việt Thanh rồi chĩa súng thị uy chủ nhà nghỉ vào ngày 10/4 vừa qua, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc báo cáo vụ việc.

Sáng 29/5, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Trung Thành – Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: "Tôi chỉ đạo làm công văn gửi Công an huyện Phú Quốc báo cáo sự việc này. Khi nào nhận được báo cáo của công an huyện Phú Quốc, Công an tỉnh mới có phát ngôn về việc cán bộ công an điều tra Phú Quốc rút súng đúng sai thế nào".

Công an tỉnh Kiên Giang đã có công văn yêu cầu Công an huyện Phú Quốc báo cáo vụ việc

Như Dân trí đã thông tin, sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ (SN 1977) – chủ nhà nghỉ Việt Thanh (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang và nhiều cơ quan trung ương về việc: Vào trưa 10/4, một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ của ông buộc ông ra ngoài, không được phép kinh doanh…

Khi ông Sỹ và nhóm người này cự cãi, một người mặc áo đỏ trong nhóm lạ mặt đã rút súng chĩa vào người ông Sỹ dọa bắn. Lúc này, vợ ông Sỹ đã gọi cho công an thị trấn Dương Đông đến ngăn cản sự việc và ông Sỹ yêu cầu công an thị trấn Dương Đông lập biên bản. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, công an thị trấn Dương Đông bỏ ra về, không lập biên bản. Ngay sau đó, ông Sỹ gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và công an huyện Phú Quốc.

Trong nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ Việt Thanh hôm 10/4, Trưởng công an huyện Phú Quốc đã xác định có 02 cán bộ công an: Phạm Xuân Huy và Trần Hữu Định – cả hai là cảnh sát điều tra công an huyện Phú Quốc.

