IS sắp biến mất, liên minh Mỹ lật bài?

Nga-Syria phải chấp nhận một thực tế là IS có thể “biến mất” trên chiến trường…

Trong những ngày gần đây, khi quân đội Ả Rập Syria (SAA), lực lượng quân sự địa phương NDF, liên minh Iran, Hezbollah dưới sự hỗ trợ của VKS Nga đã thu được những kết quả quân sự to lớn; khi lực lượng IS đang bị buộc phải rời bỏ những vị trí chiến lược quan trọng để rút về Raqqa và phía Tây sông Euphrates thì Nga và liên minh phải đối mặt với một nhân tố mà trước đây đã vắng mặt, đó là sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo trên lãnh thổ Syria.

Liên minh chống IS do Hoa Kỳ lãnh đạo đã phản ứng với các chiến thắng của SAA và quyết định ngăn chặn SAA, NDF và lực lượng ủng hộ chính phủ khi họ mở các hoạt động ở về hướng Đông Nam Syria giáp với biên giới Jordan.

Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu không muốn chính quyền Assad giành thắng lợi, vì vậy, những con bài cuối cùng được lật, nói cách khác là bất kỳ những hành động gì khiến Assad thất bại, khiến hoạt động quân sự của Assad gặp nhiều khó khăn là Liên minh Mỹ không từ.

1/. Thỏa thuận bí mật với IS tại Raqqa!

Bộ quốc phòng Nga tố cáo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đưa ra một thỏa thuận bí mật với các tên khủng bố IS ở thành phố Raqqa, theo đó IS sẽ có một hành lang mở để rút khỏi Raqqa nếu các thành viên của nó được triển khai lại đến tỉnh Homs để chống lại các lực lượng chính phủ gần Palmyra. Hành lang này sẽ nằm ở phía nam của Raqqa.

Trong khi đó SDF, người phát ngôn của YPG lại tố ngược lại là Nga mới có thỏa thuận với IS trong khu vực Palmyra và Nga đang làm giảm nhuệ khí của SDF đang tiến đánh Raqqa...

Dư luận đã biết rõ ràng SDF do Mỹ hậu thuẫn đã chính thức thực hiện ít nhất hai thỏa thuận an toàn với những kẻ khủng bố IS. Những thông tin này được khẳng định bởi liên minh do Mỹ lãnh đạo bằng việc họ đã tuyên bố và xác nhận cả thế giới đều nghe, biết:

Lần thứ nhất, theo SDF, khoảng 500 chiếc xe chiến đấu với quân khủng bố IS và những người ủng hộ IS (cũng như một số lượng thường dân bị bắt làm con tin) được SDF ở thành phố Manbij đưa ra khỏi Manbij vào năm 2016.

Lần thứ 2, SDF cho phép khoảng 70 quân khủng bố IS rời khỏi khu vực đập Tabqa một cách tự do vào năm 2017. (Ngoài ra thả dù nhầm, cung cấp vũ khí… cho IS của Liên minh Mỹ thì chưa công khai…)

Trong khi đó, không có báo cáo khẳng định rằng liên minh Syria-Iran-Nga đã từng làm một thỏa thuận với IS cho đến nay.

Hiện tại thì tại khu vực Palmyra, IS và liên minh Nga-Syria đang chiến đấu khốc liệt, đặc biệt như trận ngày 26/5, VKS Nga đã thiêu hủy 120 lính IS và gần 60 xe pháo các loại. Phải chăng đó là thỏa thuận kiểu Nga?

2/. IS đổi sang FAS…

Trước đây, chúng ta đã nghe Bộ Quốc phòng Mỹ than thở về việc huấn luyện 5.000 quân FSA (Quân đội Syria tự do) tồi bại như thế nào… Nghĩa là 5.000 quân, sau khi cung cấp đầy đủ vũ khí trang bị thì trốn hết, chỉ còn lại 5 người... “một kỷ lục về huấn luyện đào tạo thấp kém từ chiến tranh thế giới lần 2 đến nay” như Mỹ tự nhận...

Giờ đây, suy nghĩ lại thì mới biết là bị mắc mưu Mỹ…

Nguồn tin chính phủ Syria cho biết: “Một số chỉ huy IS đã tham gia FSA hoạt động tại khu vực Al-Tanf trên biên giới Syria-Iraq".

Theo báo cáo, hai cựu chỉ huy của IS, "Ghassan al-Sanki" và "Mahmoud Faraj" đã đến khu vực được kiểm soát bởi FSA và Lực Lượng đặc biệt Hoa Kỳ trong sa mạc Syria từ Deir Ezzor.

Người ta tin rằng "Ghassan al-Sanki" là một trong những chỉ huy nổi tiếng nhất của IS tại thị trấn Al-Bukamal nằm gần biên giới Syria-Iraq. Nhiều tên khủng bố IS ở Deir Ezzor được cho là những lính cũ của FSA tham gia vào IS khi đánh chiếm những mỏ dầu trong khu vực. Bây giờ chúng đang rời IS để gia nhập vào FSA

FSA ở Deir Ezzor được biết đến nhờ mối liên hệ chặt chẽ với IS ở Iraq và Syria và các hoạt động buôn lậu, tuyển dụng thánh chiến và vũ khí vào lãnh thổ Iraq. FSA ở Deir Ezzor là tổ chức đầu tiên thiết lập thương mại dầu mỏ bất hợp pháp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào năm 2013, FSA và IS đã phát động cuộc tấn công chung vào các vị trí của quân đội Iraq tại cửa khẩu biên giới Al-Yarobiah, vì vậy, người ta tin rằng FSA ở Deir Ezzor không phải là sự lựa chọn tốt nhất nếu ai đó đang tìm kiếm một đồng minh cho cuộc chiến chống IS ở biên giới Syria-Iraq”…

Té ra FSA không phải là dạng vừa và Mỹ đâu khờ dại khi huấn luyện, trang bị vũ khí cho 5.000 tên mà biến đi đâu hết còn lại 5 người… Chúng đâu hết? Hỏi IS và đố Nga-Syria và Liên minh chống IS của Mỹ tìm cho ra…

Tại sao IS bị VKS Nga hủy diệt khi tập kích Zaza?

Trước hết chúng ta hãy xem bản đồ dưới đây và ngày 26/5 khi quân Assad đã phát triển thuận lợi vào phía đông nam giáp biên giới Jordan, họ đang tiến sát vùng đồng bằng phía tây Al-Tanf.

Một lực lượng lớn các chiến binh Jaish al-Islam ở phía đông Qalamoun bị SAA bao vây cô lập khi đã ngăn chặn thành công mọi cố gắng kết nối với nhóm chiến binh do Mỹ hậu thuẫn tại vùng biên giới Jordan.

Nhóm Jaish al-Islam cố gắng phá vây để tiến về Al-Tanf nhưng không thành

Một sự trùng hợp là thời gian đó, một lực lượng lớn của IS gồm cả xe quân sự đã hành quân từ Deir Ezzor đến tấn công và ngã 3 Zaza (Bản đồ dưới)

Mũi tập kích của IS vào Zaza nhưng bị VKS Nga hủy diệt trên đường hành quân tiếp cận.

VKS Nga và không quân Syria lập tức xuất kích… toàn bộ số phương tiện hành quân trên đường bị phá hủy cùng với hơn 120 tên IS. Nga cho rằng, đây là một trận không kích tiêu diệt nhiều sinh lực địch nhất từ trước tới giờ.

Nếu như IS không có mối liên hệ gì với FSA thì về logic chiến thuật, vị trí IS cần tấn công là Arak phía Đông Palmyra là hợp lý. Thế nhưng, tiến đánh Zaza khi cơ động một quãng đường dài trên sa mạc thì chỉ làm mồi cho VKS Nga là điều vô lý.

Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên có lý nếu như bí mật, qua được mắt VKS Nga mà đánh chiếm được Zaza thì IS trở thành lá chắn vững chắc cho Al-Tanf và ngăn chặn sự phát triển của SAA về hướng Jordan

IS đã thực hiện kế hoạch tác chiến này, và chứng tỏ IS cứu viện cho vùng đệm của Mỹ và liên minh chống IS đã đang bị Nga –Syria làm phá sản.

Rõ ràng là nếu như có thỏa thuận của SDF với IS tại Raqqa thì dư luận không ngạc nhiên vì tại chiến dịch Mosul, hơn 9.000 quân IS cũng được “giới thiệu” sang Syria đó sao?

Hoặc chuyện quân khủng bố “đổi tên, thay áo”, hoặc chuyện chúng tấn công quân chính phủ Assad để giải vây cho nhau… là chuyện đã đang xảy ra trên chiến trường. Và, chẳng ai lạ gì mối quan hệ của Liên minh Mỹ với IS.

Vấn đề là Nga-Syria cảnh giác để chống lại như thế nào thôi, bởi thực ra, Nga-Syria chưa từng được SDF và IS ưu ái bao giờ… May mắn là Nga-Syria đã có những bài học tại Alepoo, Palmyra, Hama nên đủ sáng suốt trong kế hoạch tác chiến của mình.

Theo Lê Ngọc Thống